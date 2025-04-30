İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

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KARA PARAYA OTOMOBİL AYARI

Yeni operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 18 kişi tutuklandı. Gizli kasa olarak bilinen isimlerden reklamcı Murat Kapki'ye ait otomobillere de el kondu. Otomobillerin kara para aklamak için satın alındığı ileri sürüldü.

CHP sır dolu görüşmelerde neleri gizliyor? İmamoğlu farklı otellerde de başka isimlerle gizli görüşmeler yaptı mı? Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.