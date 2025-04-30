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İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 11:11 Güncelleme: 30.04.2025 11:13
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İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme öncesinde korumaları tarafından güvenlik kameraları bantla kapatılmıştı. İddiaya göre o gün otelde jammer da kullanılmıştı.  O güne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun o gün kimlerle ve ne görüştüğü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

YOLSUZLUĞA JAMMER VE BANTLI KAMERA ÖNLEMİ!

Yolsuzluk operasyonundan haftalar önce kayda geçen gizli toplantı görüntülerine yenisi eklendi. Bu kez operasyondan 2 hafta kadar önce korumalar yine güvenlik kameralarını bantla kapatırken görülüyor İlginç olan Ekrem İmamoğlu aynı otele son 6 ayda tam 46 kez gitmiş.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON TL PARA AKTARDI

Gözaltındakilerin ifadeleri Ekrem İmamoğlu'nun o gün Hüseyin Köksal'la da görüştüğünü ortaya koymuştu. Mal varlığına tedbir konulan Hüseyin Köksal'ın belediye şirketlerinden reklam ihaleleri aldığı ve İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon TL para aktardığı MASAK raporuyla tespit edilmişti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KARA PARAYA OTOMOBİL AYARI

Yeni operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 18 kişi tutuklandı. Gizli kasa olarak bilinen isimlerden reklamcı Murat Kapki'ye ait otomobillere de el kondu. Otomobillerin kara para aklamak için satın alındığı ileri sürüldü.

CHP sır dolu görüşmelerde neleri gizliyor? İmamoğlu farklı otellerde de başka isimlerle gizli görüşmeler yaptı mı? Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DELİL KARARTMA

Hadi Dündar: İBB'ye yönelik yapılan 2. dalga yolsuzluk operasyonunda bazı şahıslarla ilgili tutuklama kararı çıktı. Eğer harddiskler tahrip ediliyorsa kameralar bantlanıyorsa jammerlar kullanılıyorsa delilleri yok etme gibi bir durum söz konusu olabilir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

JAMMER ETKİSİ TESPİT EDİLİR

Jammerların kullanılıp kullanılmadığının tespiti teknik bir iştir ve bunun ortaya çıkarılması çok basittir. Jammer cihazının etki alanı belirtilir. Aynı zamanda özellikleri ortaya çıkarılır ve neyi etkiliyorsa bulunur ve araştırması kolayca yapılır. Burada telefon üzerinden sinyalin kesilip kesilmediği tespit edilir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENEMEZ

Her kamu görevlisinin jammer kullanmak gibi bir yetkisi yok. Anayasaya göre herkesin haberleşme özgürlüğü vardır ve kimse bunu engelleyemez. Haberleşme özgürlüğünü engellemek suçtur.

İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!
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İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi! İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi! İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri | Yolsuzluğa jammer ve bantlı kamera önlemi!
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