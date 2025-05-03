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Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 09:08 Güncelleme: 03.05.2025 09:46
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Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğaz Gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyuruldu.

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Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı
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