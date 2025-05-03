Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyuruldu.

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