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İmamoğlu'nun oteldeki görüntüleri sonrası harekete geçildi! O otel müdürüne gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 21:36 Güncelleme: 29.04.2025 21:43
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İmamoğlu’nun oteldeki görüntüleri sonrası harekete geçildi! O otel müdürüne gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve bant çekildiği 'Le Meridien' isimli otelin suç tarihlerindeki otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'Suç Delillerini Yok Etme', 'Gizleme veya Değiştirme' suçlarında haklarında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve bant çekildiği "Le Meridien" isimli otelin suç tarihlerindeki otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme" suçlarında haklarında gözaltı kararı verildi.

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İmamoğlu’nun oteldeki görüntüleri sonrası harekete geçildi! O otel müdürüne gözaltı kararı İmamoğlu’nun oteldeki görüntüleri sonrası harekete geçildi! O otel müdürüne gözaltı kararı İmamoğlu’nun oteldeki görüntüleri sonrası harekete geçildi! O otel müdürüne gözaltı kararı
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