Rüşveti boncukla akladılar! Gözdem Ongun’un 3 yıllık şirketine 16 milyon lira

Ongun'un evindeki kasada ele geçirilen paralar (Ekran görüntüsü)

Gözdem Ongun ifadesinde, eşi Murat Ongun'un arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın hesabından gönderilen 768 bin TL'lik transfere ilişkin ise yılbaşı öncesi satış yaptığını söyledi. Gözdem Ongun'un evinde yapılan aralamalarda, 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 277 euro, 1640 sterlin ve dijital materyallere el konuldu. Gözdem Ongun bu paraları eşi tutuklandıktan sonra lazım olacağını düşünerek yakınlarından borç aldığını iddia etti.

Gözdem Ongun, eşinin İmamoğlu'nun ödediğini söylediği yıllık ev kirası olan 3.7 milyon lirayı elden alarak önce kendi hesabına, daha sonra villa sahibinin hesabına aktardığını öne sürdü. Oysaki bu paranın özel bir firmanın hesabından Gözdem Ongun'a transfer edildiği tespit edilmişti.