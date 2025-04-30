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Rüşveti boncukla akladılar! Gözdem Ongun’un 3 yıllık şirketine 16 milyon lira

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 07:08
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Rüşveti boncukla akladılar! Gözdem Ongun’un 3 yıllık şirketine 16 milyon lira

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonuna ilişkin yeni detaylar, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çevresinin kısa yoldan nasıl zengin olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu takı firmasına Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan 16 milyon 559 bin TL'lik havale yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Murat Ongun - Gözdem Ongun - Ekrem İmamoğlu (AHABER ARŞİV)Murat Ongun - Gözdem Ongun - Ekrem İmamoğlu (AHABER ARŞİV)

3 YILLIK TAKI FİRMASINA 16 MİLYON LİRA

Sabah'ın haberine göre eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu BYZAG isimli takı firmasına, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan milyonluk havaleler yapıldığı ortaya çıktı.

Murat Ongun - Gözdem Ongun (AHABER ARŞİV)Murat Ongun - Gözdem Ongun (AHABER ARŞİV)

"BALLI İŞLERİ" PROMOSYON DİYE SAVUNDU

Ongun, 3 yıl önce faaliyete geçen takı şirketine farklı zamanlarda yapılan 16 milyon 559 bin 422 TL'lik ödemelere ilişkin, promosyon ürün satışı yaptığını savundu.

Ongun'un evindeki kasada ele geçirilen paralar (Ekran görüntüsü)Ongun'un evindeki kasada ele geçirilen paralar (Ekran görüntüsü)

Gözdem Ongun ifadesinde, eşi Murat Ongun'un arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın hesabından gönderilen 768 bin TL'lik transfere ilişkin ise yılbaşı öncesi satış yaptığını söyledi. Gözdem Ongun'un evinde yapılan aralamalarda, 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 277 euro, 1640 sterlin ve dijital materyallere el konuldu. Gözdem Ongun bu paraları eşi tutuklandıktan sonra lazım olacağını düşünerek yakınlarından borç aldığını iddia etti.

Gözdem Ongun, eşinin İmamoğlu'nun ödediğini söylediği yıllık ev kirası olan 3.7 milyon lirayı elden alarak önce kendi hesabına, daha sonra villa sahibinin hesabına aktardığını öne sürdü. Oysaki bu paranın özel bir firmanın hesabından Gözdem Ongun'a transfer edildiği tespit edilmişti.

Rüşveti boncukla akladılar! Gözdem Ongun’un 3 yıllık şirketine 16 milyon lira

O FİRMALARA TAKI SATIŞI

Gözdem Ongun'un takı satışı yaptığı şirketine, Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam isimli firmadan 756 bin TL, Pluto Lojistik'ten 750 bin TL, Aslım Reklam ve Tekstil firmasından 110 bin 716 TL gönderildiği belirlendi. ED İletişim Reklam A.Ş.'den 105 bin 288 TL, TLSYK Roll Organizasyon Hizmetleri'nden 118 bin 616 TL, KMD Reklam Ajansı'ndan 95 bin 360 TL, Mürettebat Event Medya Fuarcılık PR şirketinden 136 bin, Lap Turizm Organizasyon firmasından 133 bin 638 TL, Urbenmedia Reklam ve İletişim firmasından 288 bin TL, Adstation Event Medya A.Ş.'den 600 bin TL gönderildiği belirlendi.

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