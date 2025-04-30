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DMM yalanladı: İsrail’in Ezidi kadınlar yalanı deşifre edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.04.2025 01:12
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DMM yalanladı: İsrail’in Ezidi kadınlar yalanı deşifre edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan Suriye'de Şara yönetiminin Ezidi kadınları teşhir ettiği iddialarına yalanlama geldi.

İsrail'in çeşitli propaganda hesaplarından yayınlanan bazı fotoğraflarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan DMM, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiasın doğru olmadığını bildirdi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

PROPAGANDA FOTOĞRAFI MISIR'A AİT ÇIKTI!

DMM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin" ifadelerine yer verildi.

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DMM yalanladı: İsrail’in Ezidi kadınlar yalanı deşifre edildi DMM yalanladı: İsrail’in Ezidi kadınlar yalanı deşifre edildi DMM yalanladı: İsrail’in Ezidi kadınlar yalanı deşifre edildi
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