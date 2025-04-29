CHP'nin "kumbara" algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok
İBB yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un evindeki aramalara dair ortaya atılan “kumbaraya el konuldu” iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın canlı yayında paylaştığı resmi bilgilere göre, arama tutanağında kumbara veya çocuklara ait ziynet eşyalarla ilgili hiçbir ifade yer almıyor. Tutanakta yalnızca kasada bulunan döviz ve altınlara ilişkin kayıtlar bulunurken, bu detaylara Gözdem Ongun’un da imza attığı belirlendi. Karataş, CHP medyasının algı ve duygu sömürüsüyle yolsuzluk gerçeğini perdelemeye çalıştığını vurguladı. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni detaylar A Haber canlı yayınında ortaya çıktı.
CHP'ye yakın bazı medya organlarının, "çocuğun kumbarasındaki paraya el konuldu" şeklindeki haberleri polis tutanaklarıyla yalanlandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Merve Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı yayında yaptığı açıklamalarda, kamuoyunu etkilemeye yönelik yapılan bu algı çalışmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Karataş, "Gözdem Ongun'un evinde yapılan aramada ele geçirilen paralar kayıt altına alındı. Tüm işlem polis tutanağına geçirildi ve Gözdem Ongun tarafından imzalandı. Bu tutanakta, çocuk kumbarasıyla ilgili hiçbir ifade yok. O iddia tamamen asılsız. 13 bin 800 liralık bir miktar için 'oğlumun bayram harçlığı' ifadesi verilmiş ama bu para bir kumbaradan değil, doğrudan kasadan çıkmış" dedi.
Ayrıca evde kızına ait olduğu iddia edilen küpelerle ilgili de gerçek ortaya çıktı. "Küpeler altın mı diye bakıldı" şeklindeki iddiaların da tamamen yalan olduğunu vurgulayan Karataş, "Altın, pırlanta ya da değerli eşyalar evde kasada bulunuyorsa, polis bunları kayıt altına alır. Standart prosedür budur" dedi.
Karataş, CHP'nin ve medyasının, milyarlarca liralık yolsuzluk dosyasını kamuoyundan kaçırmak ve yumuşatmak için duygu sömürüsüne başvurduğunu belirterek, "Polis burada İstanbullunun hakkını savunuyor. Ortada ciddi bir para trafiği ve şaibeli kaynaklar var. Kumbarayla değil, kasalar dolusu parayla ilgili bir soruşturma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
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