CHP'nin "kumbara" algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok

Ayrıca evde kızına ait olduğu iddia edilen küpelerle ilgili de gerçek ortaya çıktı. "Küpeler altın mı diye bakıldı" şeklindeki iddiaların da tamamen yalan olduğunu vurgulayan Karataş, "Altın, pırlanta ya da değerli eşyalar evde kasada bulunuyorsa, polis bunları kayıt altına alır. Standart prosedür budur" dedi.

Karataş, CHP'nin ve medyasının, milyarlarca liralık yolsuzluk dosyasını kamuoyundan kaçırmak ve yumuşatmak için duygu sömürüsüne başvurduğunu belirterek, "Polis burada İstanbullunun hakkını savunuyor. Ortada ciddi bir para trafiği ve şaibeli kaynaklar var. Kumbarayla değil, kasalar dolusu parayla ilgili bir soruşturma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.