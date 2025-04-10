Murat Ongun esnaf arkadaşını milyoner yaptı! Adrese teslim ihalelerle haksız kazanç

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Murat Ongun (AHABER)

Sütlaş'ın firması Reklam İstanbul'un İBB'den aldığı 26 ihale dosyasına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu ihalelere Reklam İstanbul firmasıyla birlikte teklif veren diğer firmaların hep aynı firmalar olduğu, bu firmalara yönelik yapılan araştırmalarda ise firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la bağlantılı olduğu görüldü. Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.