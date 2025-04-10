Murat Ongun esnaf arkadaşını milyoner yaptı! Adrese teslim ihalelerle haksız kazanç
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylara bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşını usulsüz ihalelerle zengin ettiği ortaya çıktı.
İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Tutuklanan Ongun'un Giresun'da telefonculuk yapan çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'ı reklam ihaleleriyle milyoner yaptığı ortaya çıktı.
ESNAF ARKADAŞINI MİLYONER YAPTI
Sütlaş, Giresun Merkez'deki Artı İletişim isimli telefon aksesuarları satan dükkanı ile esnaflık yapıyordu. 2019'da İBB yönetimi değişip arkadaşı Murat Ongun Medya AŞ başkanı olunca Sütlaş'ın hayatı birden değişti.
5 YILDA 26 İHALE!
Sabah'ın haberine göre Sütlaş, 2019 yılında Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık AŞ isimli bir şirket kurarak soluğu İstanbul'da aldı. Sütlaş bu şirket ile Murat Ongun'un sorumluluğunda olan İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den 5 yılda tam 26 reklam ihalesi aldı. Sütlaş'ın İBB'den aldığı 26 ihalenin güncel değerinin yüz milyonları aştığı öğrenildi.
KAĞIT ÜSTÜ, PARAVAN...
Reklam ihaleleri ile kısa sürede milyoner olan Mustafa Nihat Sütlaş, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet vermekten tutuklandı.
Sütlaş'ın firması Reklam İstanbul'un İBB'den aldığı 26 ihale dosyasına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu ihalelere Reklam İstanbul firmasıyla birlikte teklif veren diğer firmaların hep aynı firmalar olduğu, bu firmalara yönelik yapılan araştırmalarda ise firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la bağlantılı olduğu görüldü. Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
ONGUN İFADESİNDE 'YANIMA GELDİ' DEDİ
Mustafa Nihat Sütlaş, emniyet ifadesinde Murat Ongun'a soruldu. Ongun, Sütlaş'ın arkadaşı olduğunu kabul etti.
İfadesinde şunları söyledi: Benim memleketlim. Giresun'dan arkadaşımdır. 2019'da yanıma geldi. Bu alanda (reklamcılık) çalışmak istediğini söyledi. Benden İETT ve İspark'tan randevu almamı istedi. Sonrasında Reklam İstanbul adında bir firma kurdu. İBB ile çalışmak istediğini söyledi. Bu konuda dahlim ya da kendisine ayrıcalık tanıdığım hususu gerçeği yansıtmamaktadır.
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