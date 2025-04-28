Murat Ongun karısını da rüşvete sürükledi! Musluğun kaynağı belli oldu: Göndermezseniz işler yürümez
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yaptığı ikinci dalga operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Murat Ongun'un ev kirasını İmamoğlu'ndan aldığı destekle ödediğini söylemesinin ardından kira için Zeynep Ongun'a gönderilen paranın özel bir firmadan geldiği tespit edildi. Bu süreçte Ongun’un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı’nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı’nın temasa geçtiği firmalara Ongun’un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu belirlendi. Zeynep Ongun'un hesabına para gönderen firmalar da tek tek açıklanırken Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un bu paralarla birlikte 2025 yılı kirası olan 5 milyon TL'yi peşin olarak ödediği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 2. dalga operasyon sonrası örgüt yöneticilerinden Murat Ongun'un rüşvet ağına dair yeni bilgilere ulaşıldı.
"KİRAMI İMAMOĞLU'NUN YARDIMIYLA ÖDÜYORUM"
Örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı.
PARA ZEYNEP ONGUN'A GELDİ
Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı, ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.
İHALE ALAN FİRMALARA TALİMAT: ÖDEMEYİ EŞİME YAPIN
Öte yandan çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Yöneticisi Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi.
"ZEYNEP ONGUN'A PARA GÖNDERMEZSENİZ İŞLER YÜRÜMEZ"
Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.
Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.
İŞTE O FİRMALAR
Zeynep Ongun'un rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçuna karışmasına neden olan ödemeleri yapan firmalar arasında; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon, Urbanmedia Reklam gibi firmalar bulunuyor.
BİR YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENDİ
Bu çerçevede harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Ongun'un eşini örgüt üyeliği (TCK 220/2) ile rüşvete aracılık (252/4) suçlarından gözaltına aldığı belirtiliyor.
Bu arada aylık gelirini 350.000 TL TL olarak beyan eden Murat Ongun'un 2025 yılı için de aylık ev kirasının 416.000 TL olduğu ve 1 yıllık lüks konut kirasını Nisan ayında tutuklu iken yine eşinin peşin olarak 5 milyon TL olarak yatırdığı öğrenildi.
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