Economist’in ’Türkiye’ye ihtiyacımız var’ paylaşımı! A Haber’de çarpıcı yorum: Bu tuzağa düşmemek lazım

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"TÜRKİYE'Yİ GAZA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Mesut Hakkı Caşın Economist'te yer alan fotoğrafa ilişkin 'Burada Türkiye'ye gaza getirmeye çalışıyorlar' ifadelerini kullanarak Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Caşın; "Türkiye İtalya ve İspanya arasında çok ciddi bir yakınlaşma ve iş birliği söz konusu. Fotoğraftaki tank Türkiye tankı. Almanya tank vermediği için Türkiye, Altay tankını yaptı. Amerika kısmi olarak çekiliyor. Amerika'nın hala Almanya'da askerleri var. Avrupa birliği 650 milyar euro ayırdık dedi. Çok büyük bir para bu ve The Economist Avrupa'yı küçümsüyor. Üçüncü maddede ise Türkiye gaza getiriliyor. 24 milyar yatırım yaptık ama ABD görseldeki kamyoneti kovboyu ifade eder. ABD asker gitmez ve asla Avrupadan vazgeçemez."