Economist'in 'Türkiye'ye ihtiyacımız var' paylaşımı! A Haber'de çarpıcı yorum: Bu tuzağa düşmemek lazım
İngiliz dergisi The Economist, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak 'Gerçekçi olalım. ABD desteğini çekerek bölgeden çekiliyor. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var' başlığıyla bir makale ele aldı. Economist'in paylaştığı görselle 'Avrupalılar korkmayın Erdoğan arkanızda' ifadeleri kullanıldı. Yapılan paylaşımda Rusya-Ukrayna krizinde ABD'nin çekildiğini ve Başkan Erdoğan'ın geri döndüğü ifadelerine yer verildi. Fotoğrafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tank içerisinde resmedilirken o paylaşım hangi amaçla yapıldı? The Economist'in bu paylaşımındaki asıl mesaj nedir? Uzman isimler A Haber canlı yayınında Economist'in paylaşımını ele alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
The Economist'in 24 Nisan'da yayınladığı bir görselde Türkiye'yi hedef alarak Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtarıcı olarak gören bir fotoğraf paylaştı. Yer alan fotoğrafta Başkan Erdoğan'ın tankın içerisinde olduğu ve ABD bayraklı bir kamyonetin hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. İngiliz dergisi görselde "Avrupalılar korkmayın Erdoğan arkanızda" ifadelerini kullandı.
The Economist yazdığı makalesinde Amerika çekilerek Rusya tehdidinin büyüdüğünü ve Avrupa'nın Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu yazdı. Peki The Economist'in bu paylaşımındaki mesajı nedir? Memleket Meselesi programına katılan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın fotoğrafı ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.
"ABD'DEN SONRA ASKERİ SAVUNMADA TÜRKİYE GELİYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, ABD savunma hükümleri konusunda eskiye kıyasla biraz geri çekildi ve boşluk oluşturduğnu ifade ederek Avrupa'nın Türkiye'yi savunma sanayi konusunda önemli bir faktör olarak gördüğünü belirtti. Ülger, "Avrupalı ortaklar Rusya tehdidi ile karşı karşıya kaldılar. Soğuk savaş döneminde Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı mecbur zorunlu askerliği kaldırdı bundan mütevellit Avrupa'da savunma harcamaları azaldı. Tüm yükümlülükler ABD'nin ötesinde büyük ölçüde kaldı. ABD'de geri adım atınca Rus tehdidi karşısında Avrupa, Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurmak için etrafa bakındı. NATO ittifakı içerisinde ABD'den sonraki ikinci bir askeri potansiyeli olan Türkiye devreye girdi."
TÜRKİYE NATO KANADINDA AVRUPA'YA KATKI SAĞLAYAN AKTÖR
İrfan Kaya Ülger dünyada sistemin değiştiğine dikkat çekerken Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünün önemli oranda arttığını belirterek; "Konjonktür değişiyor, siyasal sistemin yapısı değişiyor. Türkiye doğu ve batı arasında köprü kuruyor. NATO'nun güney kanadına en yakın Avrupa'ya en yakın katkı sağlayan aktör. Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kaldı pekçok kez dışlandı. Kıbrıs müdahalesinden sonra varlıklarla karşı karşıya kaldı genç çabası ve gayret hücresini Türkiye Savunma Sanayi bölgesinde güçlü bir ilerlemeyle bu noktaya geldi. Savunma teknolojileri alanında çarpan etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde potansiyelini sahaya yansıtılması bekliyorum. Fransa, İngiltere, İspanya'nın askeri teknoloji olarak bizden daha ileri seviyede olabilir fakat Türkiye çarpan etkisiyle önümüzdeki zaman diliminde bu arayı kapatacaktır."
"MELONİ'NİN SÖZLERİ TARİHE GEÇECEK"
Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis'in 26 Nisan'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Numan Kurtulmuş'un katılması ve 3 gün sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'ya resmi ziyaretine dikkat çekti. Mesut Hakkı Caşın, Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyaretinde İtalya Başbakanı Meloni'nin iki ülke arasındaki ekonomiye yönelik sözlerinin tarihe geçeceğini belirtirken yer alan fotoğrafla ilişkisini şu sözlerle ele aldı: "İtalya Başbakanı Meloni, Başkan Erdoğan'ı davet ediyor. Ve Meloni "Ben Avrupa'yı yeniden büyük yapacağım diyor." Bu çok önemli bir söz. Söylediği bu söz tarihe geçecektir. "Türkiye ile ekonomik ilişkilerin çok daha ötesine geçiriyoruz." 11 alanda anlaşma yapıldı İtalya ve Türkiye arasında. Bunlar ticaret, sanayi, uzay, kültür, spor ve savunma sanayi. Anlaşmalar kapsamında Baykar iş birliğinde ulaştırma uçağı yapacağız. İtalya'nın pek çok silah sistemini Türk ordusu kullanıyor."
"TÜRKİYE'Yİ GAZA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Mesut Hakkı Caşın Economist'te yer alan fotoğrafa ilişkin 'Burada Türkiye'ye gaza getirmeye çalışıyorlar' ifadelerini kullanarak Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Caşın; "Türkiye İtalya ve İspanya arasında çok ciddi bir yakınlaşma ve iş birliği söz konusu. Fotoğraftaki tank Türkiye tankı. Almanya tank vermediği için Türkiye, Altay tankını yaptı. Amerika kısmi olarak çekiliyor. Amerika'nın hala Almanya'da askerleri var. Avrupa birliği 650 milyar euro ayırdık dedi. Çok büyük bir para bu ve The Economist Avrupa'yı küçümsüyor. Üçüncü maddede ise Türkiye gaza getiriliyor. 24 milyar yatırım yaptık ama ABD görseldeki kamyoneti kovboyu ifade eder. ABD asker gitmez ve asla Avrupadan vazgeçemez."
"BU TUZAĞA DÜŞMEMEK LAZIM"
Caşın açıklamalarının devamında; "Avrupa Türkiye'nin yardımına niçin ihtiyaç duyuyor. NATO ciddi bir çatlak var 1991'de ve 2003'te söyleniyordu ve bu birleştirilemez. Ukrayna Savaşı'ndan sonra ABD Defacto olarak dört eyaleti fiili olarak tanıyorum dedi Kırım'o ise dejur olarak fiili tanımı yani Kırım Rusya'nındır diyor. ABD ve Rusya'nın imza attığı bir anlaşma var 191 ülkeyi kapsıyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi madde 2. 'Devletlerin sınırları kuvveti olayda değiştirilemez ve işgal yasaktır.' Siz bu durumda Kırım işgalini tanımış oluyorsunuz. The Economistin 'Türkler gelin siz koşun' tuzağına düşmemek lazım."
TRUMP BİDEN'IN POLİTİKASINA GERİ DÖNECEK"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger açıklamalarının devamında Trump'ın önümüzdeki dönemde varsayım bulunarak strateji planında Biden'ın politikalarına döneceğini belirtti. Ülger, "ABD Başkanı Trump, şu an planlı bir strateji planı yürüterek Çin ve Rusya bağlantısını kesmeye çalışıyor. Trump en sonunda Joe Biden'ın politikalarına dönecek. NATO tekrar ABD'nin altında batı Avrupa devletlerinden daha fazla savunmaya kaynak aktarma yapılanmaya gidecek."
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