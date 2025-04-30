İSKİ’deki rüşvet çarkı! Rota yine “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının görüntü (AHABER ARŞİV)

"İMAMOĞLU İLGİLENECEĞİM DEDİ AMA..."



Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığını, geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 15 Mart'ta düzenlenen mitingine giderek Ramada Otel lobisinde görüştüklerini anlatan Özcelep, "İmamoğlu ile geçen sene olan görüşmemizde 'Sen, Genel Müdür'e küfredip yumruk atmışsın.' diyerek Fatih Keleş'in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine, böyle bir olayın yaşanmadığını söyledim. Yapılan haksızlıkları tek tek anlattığımda ise ilgileneceğini söyledi. Ali Nuhoğlu'nu da araya sokmama rağmen sorun çözülmedi. Meğer zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun beraber hareket edip kurdukları bu yapı üzerinden rüşvet topluyorlarmış." şeklinde beyanda bulundu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"



Rüşvet vermediği için 2 yıldır mağdur konumda olduğunu, yaşananlara sinirlendiği için Fatih Keleş'e, "Beni batırdın. Rüşvet vermedim diye mi olmadı? Büyüğümdün ama artık hasmımsın." şeklinde tehdit içeren mesaj gönderdiğini kaydeden İdris Özcelep, ruh sağlığının dönen çark yüzünden bozulduğunu da ifadesinde yer verdi.

Özcelep, "1 yıl geçmesine rağmen gelişme olmadı. Geçen haftaki Erkem İmamoğlu ile Trabron'daki görüşmemizde yine oyalayıcı sözler söyledi. Ekrem İmamoğlu ve adı geçen diğer şahıslardan şikâyetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum." diyerek ifadesini sonlandırdı.