İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı mı?
Ekrem İmamoğlu’nun otelde para kasalarıyla gizli yaptığı görüşmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, görüntülerin Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan para ve korku imparatorluğunun kanıtı olduğunu söylerken içeriden İmamoğlu’na soruşturma ile ilgili bilgi sızdırıldığını bu nedenle cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin öne alındığını belirtti.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'de bulunan bir otelde yolsuzluk operasyonunda tutuklanan isimlerle gizli bir şekilde yaptığı toplantının görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İmamoğlu'nun koruması olan Çağlar Türkmen İmamoğlu otele gelmeden güvenlik kameralarına bant çekerken oteldeki 2 valiz ise jammer olduğu savunulması yapıldı ancak otel bunu yalandı.
BİLGİ SIZDIRILIYOR!
Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'de değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu para ve korku imparatorluğunun ifşa olduğunu ve İmamoğlu'na soruşturma ile ilgili bilgi sızdırıldığını söyledi.
KORKU VE PARA İMPARATORLUĞU
Mahmut Övür: Tabi biz çok büyük bir olay ile karşı karşıyayız. İstanbul'da özellikle 2019 sonrası Ekrem İmamoğlu'nun gelişi ile birlikte bambaşka bir durum var. Siyaseti para ile dizayn eden bir yapı ortaya çıktı.
2020 yılında İstanbul Planlama Ajansı eksenli bir paralel yapısının İBB'de oluştuğunu söylemeye ve yazmaya başladım. Bunun ardından adı geçen Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ya da Ali Nuhoğlu gibi isimlerin içinde olduğu farklı ihale ve usulsüzlük olaylarını o zamandan yazmaya başladım. Eğer paranın izi sürülürse buradaki korku ve para imparatorluğunun ortaya çıkabileceğini söyledim. Burada ciddi şekilde siyaseti dizayn etme olayı vardı.
SİYASETTE YOLSUZLUK VE TERÖR TEMİZLİĞİ
Şimdi bir takım çevrelerde bütün bu olayın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmekle ilgili olduğu iddia esiliyor. Şu anda CHP'nin içindeki DHKP-C'ye yönelik devam eden bir soruşturma da var. Burada asıl olay Türkiye'de siyaseti terörden arındırmak için temizlik yapılık. Bunun yanında bir de yolsuzluk ile ilgili bir temizlik yapılıyor.
PERVASIZLIK ALDI BAŞINI GİTTİ
İBB'de öyle pervasız bir yapı oluştu ki, artık her şeyi yapabileceğini düşünen Ekrem İmamoğlu ve ekibi ortaya çıktı. Oteldeki görüntüler de bunun bir yansımasıdır. Orada da ciddi bir pervasızlık var. O otele gelen isimlerin hepsi bugün tutuklanan isimler. Yolsuzluğa adı karışan isimler. Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz var ve bu adamın belediye ile ne alakası var.
Belediye ile ilgili bir toplantı yapılıyorsa ya da bir iş adamı ile toplantı yapılıyorsa İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın orada bir işi yoktur.
İMAMOĞLU'NUN KÖSTEBEK KİM?
Benim bugün kaleme aldığım yazıda özellikle belirttiğim hususlar var. Bir hazırlık yaptıklarını, cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimini öne almasından anlıyoruz. Soruşturmanın yapıldığını ayrıntılı bir şekilde içeriden bilgi sızdırılarak İmamoğlu'na aktarıldığı belli oluyor.
Büyük ihtimalle bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. İçeriden bilgi sızdırılıyor ve buna göre hazırlık yapılıyor. Yapılacak işleme göre İmamoğlu bir önlem alıyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için canhıraş uğraştı ve seçime 3 yıl varken bunu yaptı. Yolsuzluk meselesinin üzerini örtmek için siyasi bir perdeleme yapmaya çalıştılar.
SİYASİ PERDELEME! BİLGİYİ KİM SIZDIRIYOR
Özgür Özel'den fonlanmış medyaya kadar herkes CHP'nin cumhurbaşkanı adayına operasyon yapıldığı söyleniyor. Burada asıl olan ise Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmasının nedeni yapılacak olan operasyonu engellenmek içindir. İşte bunlar böyle bir algı operasyonu yürüttü.
Önümüzdeki günlerde çok daha vahim gelişmeler olabilir. Niye? Çünkü devletin içerisinden, özellikle İstanbul Emniyeti'nin içinden İmamoğlu'na özel bilgiler sızdıran bir yapıdan kişilerden söz ediliyor ki sanıyorum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önümüzdeki günlerde bunu da açıklar ya da ortaya çıkartır.
OTEL GÖRÜNTÜLERİ VE İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ
Bu işin içine siyasi perdelemeyi koyunca CHP sosyolojisi, CHP siyasi aktörleri, hatta medyaları dikkat edin son 5-6 gündür tartışıyorlar. Yani sanki orada hiçbir yolsuzluk olayı yok orada bir ihaleye fesat karıştırma yok irtikap suçu yok. Yani milyar, milyon dolarlardan söz edildiği, büyük paralardan söz ediliyor. Mesela dün akşam bir televizyonu izliyorum. 720 bin liralık bir para aktarımı var. Bunun üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani çok hafif bir şey, böyle uyduruk bir soruşturma gibi anlatmaya çalışıyorlar.
Oysa sadece İmamoğlu'nun şirketine yönelik para akışına bakıldığı zaman bir inanılmaz bir yapı oluştuğu ortaya çıkar. Yani bir sıvacının nasıl kısa sürede milyon dolarlara ulaştığını, bir elektrik çalışanının sadece son 1 yıl içerisinde işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden 3 milyar ihale aldığını, bunları görmek istemiyorlar. Niye?
Çünkü bakın şöyle bir yere sıkıştırdı İmamoğlu ve çevresindeki ekip daha başlangıçtan itibaren şunu biliyorlardı: CHP sosyolojisi seçim yenilgilerinden bıkmış, hatta Muharrem İnce'nin deyimiyle şizofrenik hale gelmiş bir yapı vardı. Bu yapıya ne verseniz kabul edebilecek bir noktadaydı. İmamoğlu bunu çok iyi değerlendirdi. Bunu da neyle yaptı? Parasal gücüyle yaptı, algıyla yaptı, medyayı ele geçirerek yaptı, inanılmaz medyaya aktarım var.
EĞLENCE-MEDYA VE TANITIMA AKTARIM
Şimdi mesela İstanbul deprem korkusunu yaşıyor, değil mi? İstanbul'da her yıl 20 bin konut yapacağım diye söz verdi, hiçbirini yapmadı. Ama neyi yaptı? Tanıtıma, eğlenceye, konsere ve medyaya ciddi para aktarımı yaptı. Yani medyaya aktardığı paralara bakarsanız, depreme ayırdığı bütçeyle medyaya ayırdığı bütçe arasında dağlar kadar fark var. Kentsel dönüşüme ayırdığı bütçe medyaya ya da tanıtıma ayırdığı bütçenin beşte biri kadar. Şimdi bütün gerçekler ortadayken bunu bir tek nedenle yaptı. Böyle bir sosyolojinin bir arayışı vardı. Seçim kaybeden, sürekli yenilen bir seçmen profili karşısında kendisine sahip çıkan bir yapıya dönüştürdü. Bunu da dediğim gibi, ya şaibeli kurultayla yaptı, delegeleri satın alarak yaptı, böyle bir süreci yaşadık.
OTEL OLAYI VE GERÇEKLER
Otel olayına bakın; yani otel olayında bir İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı yanına aldığı 4-5 tane büyükşehir çalışanı ya da işte meclis üyesiyle birlikte bir toplantı yapıyor.
Peki bunu niye saklarsınız? Jammerları falan niye götürürsünüz? Bir defa bunun suç olduğunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Ama bakıyorsunuz orada ekranda karartmalar, kameraları kapatmalar var. Gerekçe ne? Terör tehdidinden bahsediyorlar. Ya inanılmaz bir şey. Yani hakikaten bunu yazarı, çizeri, aydını savunmaya kalkıyor. Ama yani hakikaten komik bir duruma düşüyorlar. Çünkü bir taraftan kent uzlaşı adı altında PKK'yle ilişkisi diğer taraftan DHKPC'yle yakın ilişkisi olan bir CHP siyasi aktörler topluluğu var. Şimdi burada hangi terörden bahsediyor? En sonunda Özgür Özel DEAŞ tehdidini uydurmaya başladı. Zaten Türkiye bunu bertaraf etmiş bir durumdaydı.
Bu orada çok gizli oluşturduğu korku imparatorluğu para imparatorluğu onun hangi kaynaklardan geldiğini gizlemenin görüntüleridir bu. Orada ciddi bir parasal ilişkiler dönüyor, ciddi bir pazarlıklar var. Onu gizlemeye çalışıyor.
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