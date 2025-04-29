İmamoğlu’nun köstebeği kim? Otel görüntüleri para imparatorluğunun kanıtı mı?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'de bulunan bir otelde yolsuzluk operasyonunda tutuklanan isimlerle gizli bir şekilde yaptığı toplantının görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İmamoğlu'nun koruması olan Çağlar Türkmen İmamoğlu otele gelmeden güvenlik kameralarına bant çekerken oteldeki 2 valiz ise jammer olduğu savunulması yapıldı ancak otel bunu yalandı.

BİLGİ SIZDIRILIYOR!

Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'de değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu para ve korku imparatorluğunun ifşa olduğunu ve İmamoğlu'na soruşturma ile ilgili bilgi sızdırıldığını söyledi.

KORKU VE PARA İMPARATORLUĞU

Mahmut Övür: Tabi biz çok büyük bir olay ile karşı karşıyayız. İstanbul'da özellikle 2019 sonrası Ekrem İmamoğlu'nun gelişi ile birlikte bambaşka bir durum var. Siyaseti para ile dizayn eden bir yapı ortaya çıktı.

2020 yılında İstanbul Planlama Ajansı eksenli bir paralel yapısının İBB'de oluştuğunu söylemeye ve yazmaya başladım. Bunun ardından adı geçen Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ya da Ali Nuhoğlu gibi isimlerin içinde olduğu farklı ihale ve usulsüzlük olaylarını o zamandan yazmaya başladım. Eğer paranın izi sürülürse buradaki korku ve para imparatorluğunun ortaya çıkabileceğini söyledim. Burada ciddi şekilde siyaseti dizayn etme olayı vardı.