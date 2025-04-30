42 ilde FETÖ operasyonu! 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

169 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

OPERASYONLARDA RUHSATSIZ TABANCA VE TÜFEKLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.