Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün milyonluk araçlarına el konuldu
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü üzerine atılı suçlara bir yenisi daha eklendi. İBB üzerinden milyonlarca lira yolsuzluk yapan örgüte ait olduğu tespit edilen lüks araçlar, Beykoz'daki bir rezidansın otoparkından çıktı. Polis, çok sayıda lüks otomobile el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.
Suç örgütünün gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. El konulan otomobiller arasında üst segment son model lüks otomobillerle birlikte iki adet de klasik otomobil olduğu öğrenildi.
KARA PARAYLA OTOMOBİL ALINDI
Savcılık tarafından yapılan incelemelerde yolsuzluk örgütünün gizli kasalarından olduğu değerlendirilen reklam ihalecisi Murat Kapki üzerine son dönemde çok sayıda lüks otomobil satın alındığı tespit edildi.
Suç örgütünün ihale yolsuzluklarından elde ettiği haksız kazançlarla satın aldığı belirlenen lüks otomobillerin kara para aklamada kullanıldığı saptandı.
OTOPARKA GİZLEDİLER
Sabah'ın haberine göre; Bunun üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri otomobillerin peşine düştü. Yapılan detaylı çalışma kapsamında otomobillerin Beykoz'daki lüks rezidansın otoparkına gizlendiği tespit edildi.
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