Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası: Emek dolu hazırlık süreci ve miniklerin coşkusu damga vurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu yıl farklı bir heyecana sahne oldu. Kasım ayında bu yana yoğun bir çalışma sürecinden geçen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu, ilk kez sahneye çıkarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere, çok sayıda çocuk ve davetlinin katıldığı etkinlikte tarihi anlar yaşandı. Çocukların enerjisi ve coşkusu, geceye damgasını vururken, sahnedeki performanslar salondan büyük alkış aldı.

TBMM'NİN KURULUŞUNUN 105'İNCİ YILINA ADANMIŞ ÇOK ÖZEL BİR HEDİYE

Bu özel konserin anısına özel bir de çalışmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde ve Türk Telekom'un ana desteğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 23 Nisan'da gerçekleştirilen ilk konseri anısına, konserde çalınan eserlerin kayıtlarının yer aldığı bir plak serisi üretilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümüne ithafen toplam 105 adet üretilen bu özel plak serisinin ilk nüshası ise konser sonrasında Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

PROF. BURAK TÜZÜN / ORKESTRA ŞEFİ

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi

BU KORONUN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYONU VAR

Herkes müzik dinler. Kimi şu müziği kimi bu müziği ama herkes bir müziği mutlaka dinler. Ama biz biliyoruz ki müzik öğrenimi görmek maliyeti olan bir şey. En basiti bir çalgı almanız gerekiyor. Her çalgı da blok flüt değil ki az bir maliyetle temin edebiliniz. Sonra ailenizde müzisyen biri yoksa size çalgı hakkında bilgi veren, size çalmayı öğreten birileri lazım. Bu imkana ulaşım da her arzu eden için her zaman mümkün olamayabiliyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu çok önemli bir misyonu üstleniyor. Öncelikle müziğe ulaşmada dezavantajlı yetenekleri tespit ediyor. Çocuk orkestraya seçilmiş ise ona çalgı ve eğitmen temin ediyor. Müzik teorisi konusunda bilgilenmelerini sağlıyor. Çocuklar biraz mesafe kat ettikten, minimum bir disiplinle donandıktan sonra da grup çalışmaları başlıyor. Kendi çalgısına ait grubun üyesi olma disiplini ile tanışan çocuk, daha ileriki aşamada çok sesli müziğin bir parçası olarak büyük orkestradaki yerini alıyor.

Okul ve mahalle dışında başka çevrelerden gelen arkadaşları oluyor. Aslına bakarsanız orkestra ve toplumu benzer yapılar olarak görebiliriz. Toplum içinde de yavaş yavaş donanım elde eden birey zamanla çoksesli orkestranın yani çok sesli, çok görüşlü toplumun sağlıklı bir parçası olabiliyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun içinden sanatçıların da sanatsever başka meslek sahibi geleceğin aydın bireylerinin de çıktığını göreceksiniz. 23 Nisan günü 250 kişilik bir orkestra ve koro olarak ilk konserimizi verdik. Hem de Cumhurbaşkanımızın önünde. Çocuklar o büyük heyecanı olumsuz bir strese dönüştürmeden çok başarılı bir performans sergilediler. Doğruyu söylemek gerekirse bu ilk konserin öncesinde acaba Cumhurbaşkanı'nı görünce dikkatleri dağılır mı diye bir kaygı açıkça söylenmese bile arada bir kendini gösteriyordu aramnızda. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere emeği geçen herkese, her hafta sonu vakitlerini bu tatlı çocuklarla geçiren kıymetli eğitmenlere ve çocuklarımızın öngörülü ailelerine sonsuz teşekkürler.

PROF. DR. ZAFER KURTASLAN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı