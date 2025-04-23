Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya 4 sorti

Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'ya 4 başarılı sorti gerçekleştirdi. (İHA)



Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu.



Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.



Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta, 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti.



Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.



TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNDE ÇARPAN ETKİSİ SAĞLAYACAK

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.



Milli SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.



Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.