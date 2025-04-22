İmamoğlu’nun ruhsat karşılığı aldığı villa görüntülendi: Değeri en az 80 milyon TL

İmamoğlu'nun rüşvet olarak aldığı villanın değerinin en az 80 milyon TL olduğu tespit edildi (İHA)

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİ VAR

Villaların hepsi havuzları ve çevre düzenlemeleri ile benzer villalardan daha yüksek fiyatlı olduğu gözüküyor. Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.