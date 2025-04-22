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İmamoğlu'nun ruhsat karşılığı aldığı villa görüntülendi: Değeri en az 80 milyon TL

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.04.2025 09:53 Güncelleme: 22.04.2025 09:59
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İmamoğlu’nun ruhsat karşılığı aldığı villa görüntülendi: Değeri en az 80 milyon TL

İş insanı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü’ndeki bir inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir villa verdiğini söyledi. Büyükçekmece’deki Pelican Hill Ihlamur Evleri'nde bulunan bu lüks villa, havadan görüntülendi. Kameroğlu, iskan izni için de İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’a dört daire verdiğini de iddia etti.

Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu,'nun verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

VİLLAYA KONTROL

Büyükçekmece sınırları içindeki Pelican Hill Ihlamur evlerinden villa karşılığında ruhsat aldığını ifade eden iş adamı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Büyükçekmece'deki villayı kontrole geldiler.

Pelican Hill Ihlamur evleri (İHA)Pelican Hill Ihlamur evleri (İHA)

İSKAN İÇİN DE DANIŞMAYA 4 DAİRE

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kaldığını ifade etti. Ayrıca projenin iskanı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti. Lüks villaların bulunduğu site ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İmamoğlu'nun rüşvet olarak aldığı villanın değerinin en az 80 milyon TL olduğu tespit edildi (İHA)İmamoğlu'nun rüşvet olarak aldığı villanın değerinin en az 80 milyon TL olduğu tespit edildi (İHA)

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİ VAR

Villaların hepsi havuzları ve çevre düzenlemeleri ile benzer villalardan daha yüksek fiyatlı olduğu gözüküyor. Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.

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