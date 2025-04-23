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Minguzzi'nin katillerinin geçmişi kirli çıktı! Cinayetten bir ay önce de zorla el öptürmüşler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 09:00 Güncelleme: 23.04.2025 09:10
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Minguzzi’nin katillerinin geçmişi kirli çıktı! Cinayetten bir ay önce de zorla el öptürmüşler

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası devam ederken, tutuklu sanıkların geçmişi dikkat çekti. Mattia'yı bıçaklayan B.B.’nin olaydan bir ay önce satırla yakalandığı, 'Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım' savunması yaptığı ve hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. U.B.’nin ise bir çocuğu bıçakla tehdit edip darp ettiği, ardından zorla el öptürüp sosyal medyada paylaştığı ancak 'yeterli delil olmadığı' gerekçesiyle onun da ceza almadığı belirlendi.

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçak ve tekmeli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi(15) dosyasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğu hayattan koparan iki çocuğun karanlık geçmişine yine, acı olayı kamuoyuna ilk kez duyuran SABAH ulaştı.

Mattia Ahmet Minguzzi (ahaber.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi (ahaber.com.tr)

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İki çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra, "seni deşerim" diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu (ahaber.com.tr)Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu (ahaber.com.tr)

CİNAYETTEN 1 AY ÖNCE SATIRLA YAKALANDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken B.B. ve U.B.'nin Mattia'yı katletmeden kısa bir süre önce dikkat çeken olaylara karıştığı belirlendi. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

Ahmet Mattia'nın katilleri Ahmet Mattia'nın katilleri

SATIR SUÇ UNSURU OLUŞTURMADI

Satır üzerinde yapılan kriminal incelemede, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ve satırın B.B.'ye iade edilmesi için emniyete yazı yazdı.

Minguzzi’nin katillerinin geçmişi kirli çıktı! Cinayetten bir ay önce de zorla el öptürmüşler

DARP, TEHDİT, EL ÖPTÜRME

Bir soruşturma da Mattia'ya yerde kanlar içindeyken tekmeler savuran U.B. hakkında olaydan yaklaşık 8 ay önce, 8 Mayıs 2024'te açıldı. E.K.S. adlı bir kişi, 17 yaşındaki A.H. ile otobüste karşılaştı ve konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Parka, Mattia davasında yargılanan U.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha geldi. İddiaya göre, otobüsten inen çocuğa bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürttüler. Bu anları da kayda alıp sosyal medyada yayınladılar. Üzerine tehdit de ettiler. 17 yaşındaki çocuğun şikayetinin ardından yapılan soruşturmada, üzerlerine atılı "silahla tehdit" suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

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