18 Nisan 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu’nun kasası “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş'e 150 bin dolar rüşvet!

Ekrem İmamoğlu’nun kasası “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş'e 150 bin dolar rüşvet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 08:19
ABONE OL
Ekrem İmamoğlu’nun kasası kafa koparan lakaplı Fatih Keleş’e 150 bin dolar rüşvet!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolsuzluk skandalı kamuoyunu sarsmaya devam ederken, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in de 150 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı.

İBB yönetiminin rüşvet çarkına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, 2022 ve 2022'de İBB'den işler alan Birtam İnşaat'a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL'yi bulan hak ediş alacağı İBB tarafından ödenmedi.

Fatih Keleş (AHABER ARŞİV) Fatih Keleş (AHABER ARŞİV)

Ticari faaliyetleri durma noktasına gelen firma yetkilileri 2023 Eylül ayında, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası'na çağırıldı. Birtam İnşaat yetkilileri ile İBB yetkilileri arasında yapılan bu görüşmeye, İmamoğlu'nun gizli kasalarından birisi olduğu iddia edilen Fatih Keleş de katıldı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Keleş, görüşmede firma yetkililerine 150 bin dolar rüşvet vermeleri karşılığında kendilerine hak ediş ödemelerini yapılabileceklerini söyledi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör