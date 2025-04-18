Ekrem İmamoğlu’nun kasası “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş'e 150 bin dolar rüşvet!

İBB yönetiminin rüşvet çarkına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, 2022 ve 2022'de İBB'den işler alan Birtam İnşaat'a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL'yi bulan hak ediş alacağı İBB tarafından ödenmedi.