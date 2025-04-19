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İBB’deki rüşvet görüşmelerine ‘jammer’lı kalkan! İstanbullunun parasıyla alınmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 07:01
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İBB’deki rüşvet görüşmelerine ‘jammer’lı kalkan! İstanbullunun parasıyla alınmış

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzanan suç örgütünün faaliyetlerinde sinyal kesici jammer kullandığı ve bu cihazların İBB kasasından alındığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında başta eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici jammer kullandığı ortaya çıktı.

İBB binası (AA)İBB binası (AA)

Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde İBB kasasından 84 adet jammer alındığı tespit edildi.

İBB'deki rüşvetin merkezi Florya'daki konut (AHABER ARŞİV)İBB'deki rüşvetin merkezi Florya'daki konut (AHABER ARŞİV)

HANGİ BİNALARDA KULLANDILAR?

Söz konusu jammer'ların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve suç örgütü üyelerinin bir araya geldiği mekanlarda kullanıldığı değerlendirildi.

Öte yandan Türkiye'de jammer kullanımının güvenlik kurumları dışında yasak olduğu, elektronik haberleşme kanunu ve telsiz kanununa muhalefetten ağır cezai yaptırım gerektirdiği öğrenildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

TEKNİK TAKİBİ BİLİYORLARDI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şoke edici detaylar tespit edildi. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat suçlamalarıyla tutuklanan şüpheliler, suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerinin teknik takibe takılmasını engellemek üzere önlem aldığı belirlendi. Bu kapsamda teknik takibi engellediği bilinen sinyal kesici jammer'lar örgütün imdadına yetişti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Emniyet ekiplerinin incelemeleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda toplam 84 adet sinyal kesici jammer satın aldığı tespit edildi. Emniyetin bu tespiti rapor haline getirilerek savcılığa gönderildi. Parasının da İBB kasasından ödendiği belirlenen jammer'lar, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında kritik noktalarda kullanıldı.

CHP'deki para kuleleri (Ekran görüntüsü)CHP'deki para kuleleri (Ekran görüntüsü)
GÜVENLİK BİRİMLERİ DIŞINDA KULLANIMI YASAK
Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Bu durum, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile de yasal zemine oturtuldu.

İzinsiz kullanım, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 3. maddesi ve 6. maddesi ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 32/a maddesine aykırılık teşkil ediyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2012/7.MD-1423 Esas, 2013/260 Karar sayılı emsal kararında da jammer kullanımının Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet oluşturabileceği belirtildi. Ankara'da bir şirket yöneticisi, bilgi güvenliği için şirketine jammer kurdurduğu gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme, izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek işadamının 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.

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