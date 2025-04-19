İBB’deki rüşvet görüşmelerine ‘jammer’lı kalkan! İstanbullunun parasıyla alınmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında başta eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için sinyal kesici jammer kullandığı ortaya çıktı.