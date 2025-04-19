Ünlü menajer Ayşe Barım'ın gizli villası deşifre oldu! Mal varlıkları mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında başlattığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık, Barım'ın taşınmaz ilişkilerini ve mali kaynaklarını mercek altına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım'ın Kaz Dağları'ndaki lüks villasını mercek altına aldı.
Barım'ın, 'Kayalara yaslanan ev' olarak bilinen lüks villanın bulunduğu araziyi 4 yıl önce 6 yıl için 1.2 milyon liraya kiraladığı ve parayı herhangi bir sözleşme yapmadan elden teslim ettiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü menajer Ayşe Barım'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre Savcılık, elindeki bilgiler doğrultusunda Ayşe Barım'ın açık adres bilgilerinin tespit edilmesini ve söz konusu taşınmazlarla ilgili detaylı araştırma yapılmasını talep etti. Bu talimat doğrultusunda jandarma ekipleri, ilgili parsellerdeki mülkiyet bilgileri ve kira ilişkileri hakkında bilgi toplamaya başladı.
EV SAHİBİ BİLGİ VERDİ
13 Nisan'da Ayvacık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ayşe H., isimli kişi ile yapılan konuşmada, Ayşe Barım'ın yaklaşık 4 yıl önce Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde bulunan taşınmazları 6 yıllığına kiraladığı ve bu taşınmazlar için toplamda 1 milyon 200 bin lira kira bedeli ödediği ifade edildi.
Görüşmeye göre, söz konusu taşınmazların kira sözleşmesi yapılmadan ve resmi kanallar kullanılmadan elden ödeme yöntemiyle kiralandığı iddia edildi. Bu durum, hem kira işlemlerinin yasa dışı yollarla yürütülmüş olabileceği hem de şahsın mali kaynaklarının araştırılması gerektiği yönünde soru işaretleri doğurdu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği ve ilerleyen günlerde yeni delil ve beyanların dosyaya eklenebileceği öğrenildi. Ayşe Barım'ın mali hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi bekleniyor.
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