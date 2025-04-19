Ünlü menajer Ayşe Barım’ın gizli villası deşifre oldu! Mal varlıkları mercek altında

Ünlü menajer Ayşe Barım (AHABER ARŞİV)

EV SAHİBİ BİLGİ VERDİ

13 Nisan'da Ayvacık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ayşe H., isimli kişi ile yapılan konuşmada, Ayşe Barım'ın yaklaşık 4 yıl önce Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde bulunan taşınmazları 6 yıllığına kiraladığı ve bu taşınmazlar için toplamda 1 milyon 200 bin lira kira bedeli ödediği ifade edildi.