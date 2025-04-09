Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluğunun faturası İstanbulluya çıkarıldı!

İmamoğlu'nun yolsuzluğunun faturası İstanbulluya çıkarıldı (Ekran görüntüsü)

SUDA BÜYÜK İSYAN



Sabah'ın haberine göre vatandaşlar su faturalarına ilişkin isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

Soner Hakan: Genelde 200-300 TL gelen su faturam bu ay kıyas adı altında 889 TL geldi. Sorunun belirlenip çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.

Mehmet Yasin: Aralık, ocak, şubat, mart aylarında su birim fiyatları çaktırmadan artış gösteriyor. Aralık ayında 23 lira olan metreküp fiyatı, Mart 2025'te 26.88 liraya çıkmıştır. Kimsenin ruhu duymadan zam yapılması pek anlaşılır gibi değil. Zam yapılırken İBB meclisinden geçmiyor mu? Sadece birim fiyatı değil, bunun üzerine atık su bedeli eklendiği zaman durumu siz düşünün. Bir de kıyas faturası çıktı milletin başına.

Ali Hancı: İSKİ, kıyas fatura adı altında ilk okuma ve tüketim değerlerine bakıldığında 4 metreküplük su tüketimim için çok fahiş bir şekilde fatura kesmiştir. Yapılan bu bariz hatanın düzeltilerek, mevcut kesilen faturanın iptalini ve sayaç okumasının yapılarak tekrardan faturalandırılmasını talep etmekteyim.