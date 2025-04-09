Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluğunun faturası İstanbulluya çıkarıldı!
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. İmamoğlu'nun kente yaşattığı kaos vatandaşların şikayetleri ile gün yüzüne çıktı.
Bu ay kentteki abonelerin yalnızca üçte birinin faturasını okuyan İSKİ, diğer abonelere ise geçtiğimiz yılın aynı ayındaki tüketimlerini baz alarak fatura düzenlemeye başladı. Böyle olunca da geçtiğimiz yılın tüketimi ile bu yılın zamlı tarifleri üst üste bindi ve vatandaşa fahiş faturalar kesilmeye başlandı.
SUDA BÜYÜK İSYAN
Sabah'ın haberine göre vatandaşlar su faturalarına ilişkin isyanını şu ifadelerle dile getirdi:
Soner Hakan: Genelde 200-300 TL gelen su faturam bu ay kıyas adı altında 889 TL geldi. Sorunun belirlenip çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.
Mehmet Yasin: Aralık, ocak, şubat, mart aylarında su birim fiyatları çaktırmadan artış gösteriyor. Aralık ayında 23 lira olan metreküp fiyatı, Mart 2025'te 26.88 liraya çıkmıştır. Kimsenin ruhu duymadan zam yapılması pek anlaşılır gibi değil. Zam yapılırken İBB meclisinden geçmiyor mu? Sadece birim fiyatı değil, bunun üzerine atık su bedeli eklendiği zaman durumu siz düşünün. Bir de kıyas faturası çıktı milletin başına.
Ali Hancı: İSKİ, kıyas fatura adı altında ilk okuma ve tüketim değerlerine bakıldığında 4 metreküplük su tüketimim için çok fahiş bir şekilde fatura kesmiştir. Yapılan bu bariz hatanın düzeltilerek, mevcut kesilen faturanın iptalini ve sayaç okumasının yapılarak tekrardan faturalandırılmasını talep etmekteyim.
YARDIMLAR KESİLDİ, İŞ BAŞVURULARI DURDURULDU
İBB yönetimi İstanbulluya seçim döneminde sözünü verdiği pek çok yardımı keserken, iş başvurularını da dikkate almamaya başladı. Yardım ve iş başvurularına ilişkin şikayetlerini platformlara ve CİMER'e yazan vatandaşlar şunları kaydetti:
Ece Yıldırım: 'İBB Genç Üniversiteli bursunun ikinci taksiti ödenmiştir' diye İBB'den mesaj geldi, fakat herhangi bir ödeme yok. 153'ü arayıp şikayet oluşturdum, sonuçlandı diye mesaj geldi. Taksitim neden yatmıyor peki?
Aytül Nuran: Şiddet mağduruyum, gizlilik kararım var, İBB'den verilen sosyal yardım kartım bu ay yatırılmadı. 153'ü aradım kartınız kapatılmış adresiniz değiştiği için denildi, ben 5 senedir Sancaktepe'de ikamet etmekteyim. Ramazan ve bayram sonrası kartımı adres değişikliği diyerek bu şekilde haksız yere kapatmanız ne kadar vicdani. Kartımı açmanızı ve bu mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla talep ederim.
Murat Gülmez: 23 Şubat günü nikahımızı yaptık. Nikahtan 1 ay önce İBB Evlilik Desteğine başvurduk. Başvurumuzun üzerinden 2.5 ay, nikahımızın üzerinden 1.5 ay geçti. Sorguladığım zaman 'sosyoekonomik durum değerlendirmeniz tamamlanmıştır, başvurunuz değerlendirme kurulunun onayına sunulmuştur' yazıyor, fakat 1.5 aydır bu yazı var ve 153'ü aradığım zaman vatandaş temsilcileri 'başvurunuz onaylandı ödeme bekleniyor' diyor. Fakat 1.5 aydır ödeme yapılmadı ve sorgulama ekranında hala aynı yazı var. İBB'den çözüm bekliyoruz.
Fatma Yasin: İBB kariyer üzerinden yaptığım başvurulara hiçbir şekilde uzun zamandır dönüş alamadım. İlanlar gözüküyor. Engelli alımına başvuruyorum ama geri dönüş yapılmıyor. Boğaziçi yönetim temizlik personeli (engelli) pozisyonunda dönüş sağlamıyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum."