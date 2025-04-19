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HSK Kararı Resmi Gazete’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.04.2025 01:16 Güncelleme: 19.04.2025 01:16
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HSK Kararı Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Bartın ve Zonguldak’ın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi çevresinden alınıp Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine dair Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine ve diğer adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek devam etmesine karar verildi.

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HSK Kararı Resmi Gazete’de HSK Kararı Resmi Gazete’de HSK Kararı Resmi Gazete’de

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