Antalya’da diplomasi rüzgarı! Küresel dengenin merkezi Türkiye
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin uluslararası alanda diplomasiye yön veren önemli bir aktör haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde etkili bir diyalog zemini sunan forum, artık sadece bir etkinlik değil; barış ve istikrar arayışında olan ülkeler için stratejik bir buluşma noktası. Forumun bu denli değerli bir platforma dönüşmesinin temelinde ise Türkiye’ye duyulan güven ve diplomatik yetkinliği yatıyor.
Türkiye'nin bölgesi için istediği barış ve istikrar gündemi "Mini Birleşmiş Milletler" olarak görülen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) damga vurdu.
Başkan Erdoğan dün forumun ikinci gününde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Filistin Başbakanı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa, Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ve Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile görüştü.
GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Başkan Erdoğan'ın Filistin Başbakanı Mustafa ile görüşmesinde, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüşmesinde Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.
Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla görüşmesinde Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile "kazan-kazan" anlayışı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.
ENERJİDE İŞBİRLİĞİ
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov'u kabulünde Bulgaristan'la savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.
Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi görüşmesinde Türkiye'nin, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının" tam kapasiteyle faaliyete geçmesini istediğini dile getirdi.
ŞARA'DAN TEŞEKKÜR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın foruma katılımı büyük ilgi çekti. Başkan Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin geleceği ve Ortadoğu konusunda başta İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştiren söylemleri ses getirdi. Şara, Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın ayrı ayrı ikili temaslarda bulunması dikkat çekti.
DÜNYA MEDYASINDAN YAKIN TAKİP
140'ı aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan ve 450'ye yakın uluslararası temsilci olmak üzere 4 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nu yerli ve yabancı bine yakın gazeteci canlı yayınlarla takip ediyor.Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau, "Bu forum Türkiye'nin demokratik gücünü temsil ediyor" dedi.
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