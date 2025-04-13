Antalya’da diplomasi rüzgarı! Küresel dengenin merkezi Türkiye

Antalya Diplomasi Forumu'ndan görüntü (AA)

GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM



Başkan Erdoğan'ın Filistin Başbakanı Mustafa ile görüşmesinde, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.