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Türkiye ve Irak'tan kritik zirve: Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı Antalya'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 04:35
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Türkiye ve Irak’tan kritik zirve: Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı Antalya’da

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Irak arasında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5’nci toplantısının bugün Antalya'da yapılacağı duyurdu. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'nci toplantısının Antalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada toplantının Antalya'da gerçekleştirileceği belirtildi. (Kaynak: Dışişleri Bakanlığı X hesabı) Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada toplantının Antalya'da gerçekleştirileceği belirtildi. (Kaynak: Dışişleri Bakanlığı X hesabı)

Açıklamada; "Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı, Sayın Bakanımız ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu ile Iraklı muadillerinin katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye ve Irak’tan kritik zirve: Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı Antalya’da Türkiye ve Irak’tan kritik zirve: Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı Antalya’da Türkiye ve Irak’tan kritik zirve: Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı Antalya’da
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