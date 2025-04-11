Antalya’da Gazze toplantısı! Bakan Fidan: Anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze Temas Grubu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu, Bakan Fidan "Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasındaki satır başları şu şekilde;

"İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalı. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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