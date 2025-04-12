Antalya Diplomasi Forumu! Cevdet Yılmaz A Haber’de

Dünyanın yakından takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu birçok lidere ev sahipliği yapıyor ve kritik görüşmelere sahne oluyor. Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nu takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz, "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Soğuk Savaş'a göre ekonomik rekabetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Özel bir konum ve güçlü bir liderliğimiz var. Suriye küllerinden doğuyor. Bölge ülkelerinin kaderi bir. Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanmasını destekleyecek. Gazze insanlık için bir test oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:

Dünya bir geçiş sürecinde. İşte Soğuk Savaş bitti. İki kutuplu bir dünyadan tek kutuplu bir dünyaya gidildi ama sonrasında gerek ekonomik gelişmeler gerek siyasi gelişmelerle bugün artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bölgesel gerilimlerin arttığı, özellikle bizim bölgemize baktığınızda jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ama soğuk savaşa göre bugün ekonomik rekabetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.