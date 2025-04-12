Antalya Diplomasi Forumu! Cevdet Yılmaz A Haber'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu’nu takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyada yoğun bir ekonomik rekabetin olduğunu belirten Cevdet Yılmaz Gazze ve Suriye konusunda da önemli mesajlar verdi. İşte tüm detaylar...
Dünyanın yakından takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu birçok lidere ev sahipliği yapıyor ve kritik görüşmelere sahne oluyor. Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nu takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.
Cevdet Yılmaz, "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Soğuk Savaş'a göre ekonomik rekabetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Özel bir konum ve güçlü bir liderliğimiz var. Suriye küllerinden doğuyor. Bölge ülkelerinin kaderi bir. Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanmasını destekleyecek. Gazze insanlık için bir test oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
Dünya bir geçiş sürecinde. İşte Soğuk Savaş bitti. İki kutuplu bir dünyadan tek kutuplu bir dünyaya gidildi ama sonrasında gerek ekonomik gelişmeler gerek siyasi gelişmelerle bugün artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bölgesel gerilimlerin arttığı, özellikle bizim bölgemize baktığınızda jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ama soğuk savaşa göre bugün ekonomik rekabetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.
ADALETLİ VE DENGELİ DÜNYA OLUŞUMU
İşte Çin ve Uzak Doğu'nun yükselişi var. Putin döneminde Rusya'nın hem siyasi hem ekonomik toparlanma süreci var. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler, bütün bunlarla birlikte artık çok kutuplu bir dünyadayız. Ve ekonominin teknolojik dönüşümlerin damgasını vurduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada iki yolu var dünyanın. Bir tanesi bu ekonomik paylaşım, rekabet, neyse savaşları, teknolojik savaşlar bizi daha yüksek jeopolitik gerilimlere götürebilir. Ve savaşlar, çatışmalar kaçınılmaz olur bu durumda. Diğer bir yol ise bu çok kutuplu dünyayı bir avantaja dönüştürüp daha adaletli, daha dengeli bir dünyanın oluşumu.
Bu da hem ikili ilişkilerden hem bölgesel ilişkilerden hem de küresel yönetişimden geçiyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın öteden beri hep altını çizdiği dünya 5'ten büyüktür sözünün aslında ne kadar anlamlı olduğunu da görmüş oluyoruz.
ÖZEL KONUM GÜÇLÜ LİDERLİK
Dünyanın daha ilkesel, daha adaletli bir düzene ihtiyacı var. Ama maalesef bugün itibariyle onun çok uzağındayız. Bugün çatışmaların, kavgaların, rekabetin olduğu bir ortamdayız. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türkiye aslında farklı bir yol olduğunu tüm dünyaya göstermiş oluyor. Bunu da neye dayanarak yapıyoruz? Bir taraftan güçlü, tecrübeli bir liderlikle yapıyoruz. Diğer taraftan da güçlü bir tarihi birikimle yapıyoruz. Olağanüstü bir coğrafyadayız. Üç kıtanın ortasındayız. Doğuyu da batıyı da Afrika'yı da Asya'yı da Avrupa'yı da anlayabilecek bir konumdayız. Özel bir konumumuz var. Güçlü bir liderliğimiz var.
İşte bu ortamda Türkiye'den farklı bir sesin yükseldiğini görüyoruz. Bu yıl yine 6000'in üzerinde katılımcının olduğu, 150 farklı ülkeden katılımcıların olduğu bir forum yaşıyoruz. Her yıl daha ileriye gidiyor bu forum ve buradan diplomasi, adalet, daha dengeli bir yapı, insanların geleceği için daha fazla dayanışma mesajları yükseliyor. Buna insanlığın çok ihtiyacı olduğunu ifade etmek isterim.
SURİYE KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Suriye tabiri caizse küllerinden yeniden doğuyor. 60 yıllık bir diktatörlük sona erdi. 13-14 yıllık bir iç savaş bitti. Şimdi yeni bir hükümet oluştu. İşte anayasa yapım süreci başladı. Dolayısıyla Suriye'nin her bakımdan yeniden yapılandığı bir döneme girdik. Devlet kurumlarıyla anayasasıyla işte fiziki altyapısıyla, ekonomisiyle Suriye yeniden inşa edilecek.
Bu yeni yönetimin uluslararası meşruiyeti önemli. Uluslararası sistemde bir aktör haline gelmesi son derece önemli. Hala biliyorsunuz geçmiş düzenden gelen yaptırımlar söz konusu. Bir diktatör rejime karşı konan yaptırımlar şimdi halkı cezalandırmaya dönmüş durumda. Bunların kaldırılması lazım. Yine bölgemizdeki aktörler başta olmak üzere uluslararası kurumların bütün çevrelerin Suriye'nin yeniden yapılanmasına destek olmaları lazım.
İSTİKRARLI SURİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ
İstikrarlı bir Suriye hem Suriyeliler için hem bütün bölgemiz için çok kıymetli. Türkiye için çok kıymetli. Güvenlik açısından da ekonomik refah açısından da biz bu bölgedeki ülkelerin kaderinin bir olduğuna inanıyoruz. İnşallah Türkiye'de Suriye'nin bu istikrarını yeniden yapılanmasını daha müreffeh bir gelecek inşa etmesini desteklemeye devam edecek. Çünkü Suriye güçlendikçe daha istikrarlı oldukça Suriye halkının refahı arttıkça bu bize de her bakımdan olumlu yansıyacaktır. Kardeşlik hukukumuzun da gereği, menfaatlerimizin de gereği daha istikrarlı, daha müreffeh bir tüm Suriye'dir ve bunu da destekleyeceğiz.
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