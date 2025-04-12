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Şara'dan Başkan Erdoğan'a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.04.2025 13:43 Güncelleme: 12.04.2025 14:03
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Şara’dan Başkan Erdoğan’a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, barış ve istikrarın yolunun diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurguladı. Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da özel olarak teşekkür etti.

Dördüncüsü bu yıl "Bölünmüş Bir Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, foruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şara, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK VURGUSU

Açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygının altını çizen Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nun bu ilkenin uluslararası platformlarda teyit edilmesi bakımından da önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

LİDERLERLE KRİTİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

Forum kapsamında birçok ülkenin cumhurbaşkanları ve liderleriyle ikili temaslarda bulunduğunu belirten Şara, bu görüşmelerde işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması adına somut adımların ele alındığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara (AA)

Şara, bu diyalogların hem bölge hem de dünya barışı açısından büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SAMİMİ TEŞEKKÜR

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, açıklamasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben özel bir teşekkür mesajı yayınladı.

Şara, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gösterdiği nazik ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederim." sözleriyle Erdoğan'a olan memnuniyetini dile getirdi.

Diplomasi Forumu’nda Erdoğan rüzgarı!Diplomasi Forumu’nda Erdoğan rüzgarı!
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Şara’dan Başkan Erdoğan’a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü Şara’dan Başkan Erdoğan’a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü Şara’dan Başkan Erdoğan’a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü
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