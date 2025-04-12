Şara'dan Başkan Erdoğan'a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, barış ve istikrarın yolunun diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurguladı. Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da özel olarak teşekkür etti.
Dördüncüsü bu yıl "Bölünmüş Bir Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, foruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şara, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK VURGUSU
Açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygının altını çizen Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nun bu ilkenin uluslararası platformlarda teyit edilmesi bakımından da önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
LİDERLERLE KRİTİK İKİLİ GÖRÜŞMELER
Forum kapsamında birçok ülkenin cumhurbaşkanları ve liderleriyle ikili temaslarda bulunduğunu belirten Şara, bu görüşmelerde işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması adına somut adımların ele alındığını aktardı.
Şara, bu diyalogların hem bölge hem de dünya barışı açısından büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SAMİMİ TEŞEKKÜR
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, açıklamasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben özel bir teşekkür mesajı yayınladı.
Şara, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gösterdiği nazik ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederim." sözleriyle Erdoğan'a olan memnuniyetini dile getirdi.
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