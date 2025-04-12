Şara’dan Başkan Erdoğan’a samimi teşekkür: Antalya Diplomasi Forumu’na büyük övgü

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK VURGUSU

Açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygının altını çizen Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nun bu ilkenin uluslararası platformlarda teyit edilmesi bakımından da önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

LİDERLERLE KRİTİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

Forum kapsamında birçok ülkenin cumhurbaşkanları ve liderleriyle ikili temaslarda bulunduğunu belirten Şara, bu görüşmelerde işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması adına somut adımların ele alındığını aktardı.