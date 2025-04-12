Lavrov’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda flaş açıklamalar: Avrupa’ya yüklendi: Söz konusu Rusya ve Türkiye olunca...

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ABD İLE İLİŞKİLER: HER ZAMAN POTANSİYEL VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerinde her zaman ilerleme potansiyeli olduğunu söyledi.

Moderatörün 'ABD-Rusya ilişkilerinin gelişmesi için potansiyel olup olmadığı sorusunu' yanıtlayan Lavrov, "Her zaman potansiyel vardır. ABD ve Rusya'nın iyi ilişkilere sahip olmasında yanlış bir şey yok." dedi.

Rusya ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında yaşananların, Rusya'yı ABD'ye doğrudan bir tehdit olarak konumlandıran önceki Başkan Joe Biden döneminde olmayan sıradan ama gerekli bir diyalog olduğunu belirterek, "Oldukça sıradan şeyler oluyor, ülkeler birbirlerine hiçbir şey dikte etmeden, herhangi bir ön koşul talep etmeden birbirleriyle konuşuyorlar. Sadece konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.