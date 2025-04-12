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Lavrov'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda flaş açıklamalar: Avrupa'ya yüklendi: Söz konusu Rusya ve Türkiye olunca...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 16:16 Güncelleme: 12.04.2025 17:00
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Lavrov’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda flaş açıklamalar: Avrupa’ya yüklendi: Söz konusu Rusya ve Türkiye olunca...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ' Avrupa, insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca insan haklarından bahseden yok.' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldi. (AA)

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

LAVROV AVRUPA'YA SESLENDİ: SÖZ KONUSU RUSYA VE TÜRKİYE OLUNCA...

Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, "Avrupa, insan haklarından bahsediyor ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca insan haklarından bahseden yok." dedi.

HAKAN FİDAN'A UKRAYNA SALDIRILARININ LİSTESİNİ VERDİ

Fidan'la yaptıkları ikili görüşmeden de bahseden Lavrov, "Hakan Fidan'a Ukrayna'nın Rusya'nın enerji alt yapısına yapmış olduğu saldırıların bir listesini verdim." ifadelerini kullandı.

Foto: AAFoto: AA

ABD İLE İLİŞKİLER: HER ZAMAN POTANSİYEL VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerinde her zaman ilerleme potansiyeli olduğunu söyledi.

Moderatörün 'ABD-Rusya ilişkilerinin gelişmesi için potansiyel olup olmadığı sorusunu' yanıtlayan Lavrov, "Her zaman potansiyel vardır. ABD ve Rusya'nın iyi ilişkilere sahip olmasında yanlış bir şey yok." dedi.

Rusya ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında yaşananların, Rusya'yı ABD'ye doğrudan bir tehdit olarak konumlandıran önceki Başkan Joe Biden döneminde olmayan sıradan ama gerekli bir diyalog olduğunu belirterek, "Oldukça sıradan şeyler oluyor, ülkeler birbirlerine hiçbir şey dikte etmeden, herhangi bir ön koşul talep etmeden birbirleriyle konuşuyorlar. Sadece konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

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