Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle peş peşe görüştü
Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. ErdoğanTürkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterdi. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti.
Türkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN SANİ'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani’yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Katar’ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze’de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR BAŞBAKANI EL SANİ’Yİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Türkiye’de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN BAŞBAKAN’I VİKTOR ORBAN’I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakan’ı Viktor Orban’ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakan’ı Viktor Orban’ı kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Avrupa’nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye’nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.
ERDOĞAN - OSMANİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan ile Osmani'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.
ERDOĞAN-DİBEYBE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulünde, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan ile Dibeybe'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.
LİBYA BAŞBAKANI ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.
ERDOĞAN - MILATOVIC GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan ile Milatovic'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
ERDOĞAN-ALİYEV GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan ile Aliyev'in Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Başkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'YLA
Başkan Erdoğan, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu.
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