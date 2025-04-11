Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle peş peşe görüştü

20:39 11 Nisan 2025

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.