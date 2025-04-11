Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Şara’nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı. (Emine Erdoğan X hesabı)

SURİYE CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ LATİFE EL DURUBİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

KADIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMINA DOKUNACAK ORTAK PROJELER ELE ALINDI

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldık. Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik. Bu vesileyle, çevresel sorumluluğun da ortak bir vicdan meselesi olduğuna inanan Sayın El Durubi'ye, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür ediyorum. Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların; barışa, iş birliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.