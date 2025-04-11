11 Nisan 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 21:01 Güncelleme: 11.04.2025 22:20
ABONE OL
Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Şara’nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'Bu anlamda küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi. Erdoğan zirve kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4. Antalya Diplomasi Forumu için dünyanın dört bir köşesinden ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Barışın ve uzlaşmanın dili olan diplomasi, krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu. Bu anlamda küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı. (Emine Erdoğan X hesabı) Emine Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı. (Emine Erdoğan X hesabı)

SURİYE CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ LATİFE EL DURUBİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Durubi yaptıkları görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

KADIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMINA DOKUNACAK ORTAK PROJELER ELE ALINDI

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldık. Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik. Bu vesileyle, çevresel sorumluluğun da ortak bir vicdan meselesi olduğuna inanan Sayın El Durubi'ye, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür ediyorum. Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların; barışa, iş birliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Şara’nın eşi Latife El Durubi ile görüştü Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Şara’nın eşi Latife El Durubi ile görüştü Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda Şara’nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör