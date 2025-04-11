İmamoğlu'nun Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'i tehdit ettiği dava 16 Haziran'a ertelendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması sabah saat 10.20 sularında görüldü. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapıldı. CHP'den birçok milletvekili ve belediye başkanı, İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Silivri’ye geldi. 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 16 Haziran'a ertelendi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülecek. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda saat 10:00'da görülecek duruşma başladı.
40 DAKİKA SAVUNMA YAPTI
Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu getirildi. Akın Gürlek'i avukatı ve çok sayıda sanık avukat katıldı. Kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından duruşma başladı. Ekrem İmamoğlu savunmasına, "Açıkçası bugün buradayım, ne içi buradayım diye de kendime soruyorum bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. 16 milyonluk, dünyanın saygıyla eğildiği İstanbul'un belediye başkanıyım üzüntüyle buradayım" şeklinde başladı. Savunmasının büyük bir kısmı suça ilişkin konuşma gerçekleştiremeyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözleri okudu. İmamoğlu, "Bunun neresi tehdit neresi hakaret. Bu konuşmayı yaptım ne oldu oturdum Genel Başkan ne güzel konuştun dedi. Birkaç dakika sonra görevli geldi kulağıma soruşturmanın başlatıldığı söyledi" diyerek devam etti.
Savunmasını devamında da Akın Gürlek'in çocuğu olup olmadığını bilmediğini belirterek üzerine atılı 3 suçlamayı da reddetti. Duruşmaya katılan Akın Gürlek'in avukatı sanığın cezalandırılması ve davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine söz verilen İmamoğlu, "Katılma talebinin ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ
Mahkeme, ara kararında Tehdit ve Hakaret suçu bakımından Akın Gürlek'in zarar görme ihtimaline dayanarak katılma talebi kabulüne, diğer bir suç olan terör örgütüyle mücadele eden kişiye hedef göstermeden ise mağdur tarafın bir zarar doğmayacağından katılma talebinin reddine karar verildi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.
HAKARET İÇEREN SÖZLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede İmamoğlu'nun "Bak, bak başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." sözleriyle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.
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