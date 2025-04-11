İmamoğlu’nun Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek’i tehdit ettiği dava 16 Haziran’a ertelendi

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MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, ara kararında Tehdit ve Hakaret suçu bakımından Akın Gürlek'in zarar görme ihtimaline dayanarak katılma talebi kabulüne, diğer bir suç olan terör örgütüyle mücadele eden kişiye hedef göstermeden ise mağdur tarafın bir zarar doğmayacağından katılma talebinin reddine karar verildi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

HAKARET İÇEREN SÖZLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede İmamoğlu'nun "Bak, bak başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." sözleriyle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.