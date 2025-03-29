CHP’nin şaibeli kurultayında Karabat’tan delege oyunu!

"NE DERSENİZ ONU YAPACAĞIM"

Karabat konuşmasında, Çevik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım." dediğini dile getirerek kendilerinin de "Parti meclisine üye ol, önümüzdeki süreç önemli bir süreç." dediğini belirtiyor. Karabat görüşmede, "Zaten kongre konuşmasında da iki aday arasındaki farkı herkes görecek. Özgür Çelik olunca ben Tokat'ta da daha kuvvetli olurum." diyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (AA)

"HEPİMİZİN KAPISI AÇILIR"

Söz konusu kayıtta, Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığı döneminde işe giriş taleplerinin karşılanmadığını ancak Özgür Çelik'in başkan olması durumunda 'her kapıyı açacağını' söyleyen Karabat, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen iş adamları için her kapıyı rahatlıkla açarım şimdi. KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır."