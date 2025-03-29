CHP'nin şaibeli kurultayında Karabat'tan delege oyunu!
CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, soruşturmasında dosyaya sunulan videoda şoke eden görüntüler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın bir delegeyle yaptığı telefon görüşmesi kaydında Karabat, CHP İstanbul il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik’i desteklemeleri karşılığında ‘her kapıyı açacağını’ söyledi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına 'pazarlık videosu' sunuldu.
Söz konusu videoda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Canan Kaftancıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde delegelere, Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'iş' sözü verdiği ortaya çıktı.
"BEN ÖZGÜR ÇELİK'LE BERABERİM"
Sabah'ın haberine göre Telefon görüşmesinin kaydedildiği görüntülerde seçim öncesi bir delegeyi arayarak ikna etmeye çalışan Milletvekili Karabat, "Biz İstanbul'da baskın karakterden çok uyumlu, koordinasyonu sağlayacak, gençleri bu sürece katabilecek genç bir arkadaş istiyoruz. Ben Özgür Çelik'le beraberim. Öteki arkadaşların artısı eksisi olabilir ama her dönem her defasında aynı adamı denemek doğru değil." ifadelerini kullanıyor.
"NE DERSENİZ ONU YAPACAĞIM"
Karabat konuşmasında, Çevik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım." dediğini dile getirerek kendilerinin de "Parti meclisine üye ol, önümüzdeki süreç önemli bir süreç." dediğini belirtiyor. Karabat görüşmede, "Zaten kongre konuşmasında da iki aday arasındaki farkı herkes görecek. Özgür Çelik olunca ben Tokat'ta da daha kuvvetli olurum." diyor.
"HEPİMİZİN KAPISI AÇILIR"
Söz konusu kayıtta, Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığı döneminde işe giriş taleplerinin karşılanmadığını ancak Özgür Çelik'in başkan olması durumunda 'her kapıyı açacağını' söyleyen Karabat, sözlerine şöyle devam ediyor:
"Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen iş adamları için her kapıyı rahatlıkla açarım şimdi. KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır."
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