Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

NEDEN GÖZALTINA ALINDILAR?

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ilk detayları aktardı.

Mercan, "İki isim gözaltına alındı. Evlerinde bir arama yapıldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık bir saat önce tamamlandı o arama işlemleri. Fakat şu anda Cumhuriyet Başsavcılığının neden gözaltı kararı verdiği veya neden arama kararı verdiği henüz teyitli bir bilgi yok fakat edindiğimiz bilgiler şu yönde kesin olmamakla birlikte. Tehdit ve şantaj suçlarından bu aramaların ve gözaltı olduğunu söyleyebiliriz fakat bu bilgiler için teyit bekliyoruz." dedi.