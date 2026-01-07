Suriye'de siviller hedef alındı, karar çıktı! Ordu açıkladı: SDG mevzileri artık meşru hedef
Suriye ordusu, Halep’te sivilleri hedef alan saldırıların ardından terör örgütü SDG’ye karşı sert adımlar attı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki SDG mevzileri “meşru hedef” ilan edilirken, iki mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin SDG adı altında faaliyet gösterdiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki askeri mevzilerin, örgütün kentte tırmandırdığı saldırılar ve "katliamlar" nedeniyle meşru hedef olarak kabul edildiğini açıkladı. Açıklama, Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.
Karar, terör örgütü SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını ikinci gününde de sürdürmesinin ardından geldi.
SİVİL MAHALLELER HEDEF ALINDI
SANA'nın aktardığına göre SDG unsurları, çarşamba sabahı Halep'in kuzeyindeki el-Süryan Mahallesi'ni top ve havan atışlarıyla hedef aldı. Bir gün önce gerçekleştirilen saldırılarda ise en az beş kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Suriye ordusu, saldırıların Şeyh Maksud Mahallesi çevresinden gerçekleştirildiğini tespit ederek, atış kaynaklarına karşılık verdi.
ÇATIŞMA HATLARI: CASTELLO VE EL-ŞEYHAN
SANA, Suriye ordusu birliklerinin Halep vilayetinde Castello ve el-Şeyhan eksenlerinde terör örgütü SDG ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Çatışmaların ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
SAAT VERİLDİ: İKİ MAHALLE KAPALI ASKERİ BÖLGE
Suriye ordusuna bağlı Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin yerel saatle 15.00'ten (12.00 GMT) itibaren kapalı askeri bölge ilan edileceğini açıkladı.
Açıklamada:
- Sivillerin SDG mevzilerinden uzak durması istendi
- İki mahallede hareketin tamamen yasaklanacağı duyuruldu
- Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirileceği vurgulandı
- Bu karar fiilen sokağa çıkma yasağı anlamına geliyor.
ENTEGRASYON ANLAŞMASI HATIRLATILDI
Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağı ve bölünmeye yönelik girişimlerin reddedildiğini açıklamıştı.
Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen süreye rağmen terör örgütü SDG'nin anlaşma maddelerini uygulamaya yönelik herhangi bir somut adım atmadığını vurguluyor.
ŞAM'DAN NET MESAJ
Suriye ordusunun son açıklamaları, Halep'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı askeri seçeneğin masada olduğunu ve terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonların genişleyebileceğini gösteriyor.
Şam yönetimi, ülkenin kuzeyinde güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılacağını net bir şekilde ortaya koydu.
