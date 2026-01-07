Suriye’de siviller hedef alındı, karar çıktı! Ordu açıkladı: SDG mevzileri artık meşru hedef

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezine yerleştirmek üzere tahliye etti. (AA)

Açıklamada:

Sivillerin SDG mevzilerinden uzak durması istendi

İki mahallede hareketin tamamen yasaklanacağı duyuruldu

Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirileceği vurgulandı

Bu karar fiilen sokağa çıkma yasağı anlamına geliyor.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağı ve bölünmeye yönelik girişimlerin reddedildiğini açıklamıştı.

Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen süreye rağmen terör örgütü SDG'nin anlaşma maddelerini uygulamaya yönelik herhangi bir somut adım atmadığını vurguluyor.