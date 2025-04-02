Özel'in sözde boykot hayali yarım kaldı! CHP'li esnaf önce üyelik kartını kırdı sonra isyan etti: Var mı böyle bir şey?
Skandallara doyamayan CHP bu kez boykot ile tepkilerin odağında. Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından adeta yerli markalara savaş açan muhalefet sözde boykot çağrısı yaparak ekonomiyi hedef aldı. CHP'nin sözde '2 Nisan boykotu' planı ise bu kez tutmadı çünkü CHP'liler dahi buna dahil olmak istemedi. Bunun en iyi örneklerinden biri de Ankara'daki esnaf oldu. Özgür Özel'in bu boykot çağrısı CHP'li esnafı bile isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu söyleyen bir esnaf, sözde boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı ve 'Ben buna karşıyım, bizim milli servetimizi nasıl boykot edersin ya? Şimdi kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz. Böyle bir şey var mı?' dedi.
Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklamasının ardından CHP peş peşe skandallara imza attı. Yerli markalara tehditler savuran Özgür Özel birçok markayı hedef alarak sözde boykot çağrısı yaptı.
Son olarak Özel, sözde "2 Nisan boykotu"na destek verdiğini duyurdu. CHP'nin sözde boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu.
CHP'Lİ ESNAFTAN SERT TEPKİ! ÜYELİK KARTINI KIRDI
CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.
"MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ, VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"
Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. " dedi ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz."
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