Boykot çağrıları sonuçsuz kaldı: Kirli eyleme halk itibar etmedi!
İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önce sokak çağrıları, sonra da boykot çağrıları ile yapılan yolsuzluk ve skandalları gölgeleme eylemi sonuçsuz kaldı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı” diyerek 2 Nisan günü Ramazan Bayramı’nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına karşın milyonlarca vatandaşın yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerine devam ettiklerini bildirdi.
İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce sokak çağrıları, sonra da boykot çağrıları ile yapılan yolsuzluk ve skandalları gölgeleme eylemi sonuçsuz kaldı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı" diyerek 2 Nisan günü Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına karşın milyonlarca vatandaşın yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerine devam ettiklerini bildirdi.
Çeşitli yayın organları ile sosyal medya hesaplarından boykot çığırtkanlığı yapanların amaçlarına ulamadığını belirten Bakan Bolat, vatandaşlara teşekkür etti. Milyonlarca yurttaşın 2 Nisan gününde de boykot çağrılarına uymayarak alışverişlerine devam ettiğini belirten Bakan Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı" dedi.
"HALKIMIZ VE MİLLİ EKONOMİ KAZANDI"
Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyici ve sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Bakan Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı. Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyicisi olan sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan, yerli ve milli markalara ve üretime sahip çıkan, ticareti destekleyen aziz ve necip halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu. Halkın esnafa ve ticarete sahip çıktığını belirten Bolat, "Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar. Bu anlamda da üretime ve istihdama sahip çıkmış oldular" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NI 'TİCARETİN YÜZYILI' YAPACAĞIZ"
"Milli birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen saygıdeğer halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına sonsuz teşekkürler ediyoruz." diyen Bakan Bolat, halk için, ülke için, hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan yorulmadan canla başla koşturmaya, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz" açıklamasında bulundu.
Bolat, paylaşımında, alışveriş yapan vatandaşların fotoğraflarına da yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor - Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? ZTK TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Zeka testi: Resimdeki gizli tavşan nerede? 901 kişiden 34'ü başarılı oldu
- 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
- Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
- Taşıt kredilerinde hesaplama değişti! 300 bin TL kredinin banka banka taksitleri!
- 2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiye tarihleri belli oldu! İşte SGK'dan SSK, BAĞKUR, 4C'liye ödeme takvimi: Tahsis No'ya göre...