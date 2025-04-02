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Boykot çağrıları sonuçsuz kaldı: Kirli eyleme halk itibar etmedi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.04.2025 18:22 Güncelleme: 02.04.2025 18:46
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Boykot çağrıları sonuçsuz kaldı: Kirli eyleme halk itibar etmedi!

İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önce sokak çağrıları, sonra da boykot çağrıları ile yapılan yolsuzluk ve skandalları gölgeleme eylemi sonuçsuz kaldı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı” diyerek 2 Nisan günü Ramazan Bayramı’nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına karşın milyonlarca vatandaşın yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerine devam ettiklerini bildirdi.

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce sokak çağrıları, sonra da boykot çağrıları ile yapılan yolsuzluk ve skandalları gölgeleme eylemi sonuçsuz kaldı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı" diyerek 2 Nisan günü Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına karşın milyonlarca vatandaşın yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerine devam ettiklerini bildirdi.

Çeşitli yayın organlarından yapılan boykot çağrılarına halk itibar etmedi / AAÇeşitli yayın organlarından yapılan boykot çağrılarına halk itibar etmedi / AA

Çeşitli yayın organları ile sosyal medya hesaplarından boykot çığırtkanlığı yapanların amaçlarına ulamadığını belirten Bakan Bolat, vatandaşlara teşekkür etti. Milyonlarca yurttaşın 2 Nisan gününde de boykot çağrılarına uymayarak alışverişlerine devam ettiğini belirten Bakan Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı" dedi.

1 Nisan gününde de vatandaşlar alışverişlerini yapmaya devam etti / AA1 Nisan gününde de vatandaşlar alışverişlerini yapmaya devam etti / AA

"HALKIMIZ VE MİLLİ EKONOMİ KAZANDI"

Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyici ve sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Bakan Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı. Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyicisi olan sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan, yerli ve milli markalara ve üretime sahip çıkan, ticareti destekleyen aziz ve necip halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu. Halkın esnafa ve ticarete sahip çıktığını belirten Bolat, "Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar. Bu anlamda da üretime ve istihdama sahip çıkmış oldular" ifadelerini kullandı.

Marketler, mağaza ve pazarlar alışveriş yapmak için gelen vatandaşların akınına uğradı / İHA Marketler, mağaza ve pazarlar alışveriş yapmak için gelen vatandaşların akınına uğradı / İHA

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI 'TİCARETİN YÜZYILI' YAPACAĞIZ"

"Milli birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen saygıdeğer halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına sonsuz teşekkürler ediyoruz." diyen Bakan Bolat, halk için, ülke için, hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan yorulmadan canla başla koşturmaya, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz" açıklamasında bulundu.

Bolat, paylaşımında, alışveriş yapan vatandaşların fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Bolat, alışveriş yapan vatandaşlara teşekkür etti / İHABakan Bolat, alışveriş yapan vatandaşlara teşekkür etti / İHA

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