Boykot çağrıları sonuçsuz kaldı: Kirli eyleme halk itibar etmedi!

1 Nisan gününde de vatandaşlar alışverişlerini yapmaya devam etti / AA

"HALKIMIZ VE MİLLİ EKONOMİ KAZANDI"

Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyici ve sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Bakan Bolat, "Türkiye'miz, halkımız, ticaret ve milli ekonomi kazandı. Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyicisi olan sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan, yerli ve milli markalara ve üretime sahip çıkan, ticareti destekleyen aziz ve necip halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu. Halkın esnafa ve ticarete sahip çıktığını belirten Bolat, "Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar. Bu anlamda da üretime ve istihdama sahip çıkmış oldular" ifadelerini kullandı.