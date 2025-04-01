CHP faşizmde boyut atladı! Sözde boykot skandalında linç girişimi: Hedef gösterilen Gökhan Ünver'in etkinlikleri iptal edildi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'li Özgür Özel kendilerine destek vermeyenlere tehditlerde savurmuş ve bu skandallar tepki çekmişti. Sözde boykot yaparak yerli markaları hedef alan CHP zihniyeti yine kendilerine destek vermeyenleri hedef alarak karalama kampanyasına girişti. Bunun en iyi örneği de CHP'li belediyeler oldu. Komedyen Gökhan Ünver sosyal medyada yaşananlara tepki göstermediği gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterildi. CHP'li Bodrum ve Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti.
CHP her geçen gün skandallarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası CHP'li Özgür Özel sözde boykot çağrısı yaparak yerli markaları hedef aldı. Kendilerine destek vermeyen markaları hedef gösteren Özel tehditler savurarak adeta "Ya bizdensin ya hiç" dedi.
CHP'NİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI BURAYA KADAR!
Özel'in bu skandalları ile yolsuzluğa destek vermeyen ve sosyal medyada tepki göstermeyen ünlü isimler ve markalar linç edilmeye çalışıldı. Sosyal medyadan yürütülen kirli girişim ile birçok isim hedef gösterildi.
ÜNLÜ KOMEDYENE LİNÇ GİRİŞİMİ!
CHP bu süreçte kirli zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Destek vermeyen ünlü isimlerden biri de ünlü komedyen Gökhan Ünver oldu. CHP'li belediyeler bu durumda devreye girdi ve Gökhan Ünver'in lincine destek verdi.
GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ
CHP'li Bodrum Belediyesi ve CHP'li Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medyada ise bu durum oldukça tepki çekti. Gökhan Ünver'in 30 Nisan'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde planlanan gösterisinin de iptal edildiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ KONUSU OLDU: FAŞİZM YİNE HORTLADI
İşte CHP'nin boyut atlayan faşizmine gelen tepkilerden bazıları:
"Komedyen Gökhan Ünver İmamoğlu'nu destekleyen paylaşım yapmadığı için linç edildi. CHP'li belediyeler programlarını iptal etti. İyi Partili Emre Kınay tiyatrosundan kovdu."
"CHP'li Avcılar Belediyesi, yolsuzluk soruşturmasından dolayı tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyen Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti. Bunlar iktidar olsa onlar gibi düşünmeyen herkesin başına neler geleceği ortada. İşte CHP'nin gerçek yüzü bu."
"Gökhan Ünver, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için linç ediliyor ve konserleri iptal ediliyor. Faşizm yine hortladı."
"CHP'nin "fikir özgürlüğü" safsatasına inanmamak gerek. Kendinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen insanlara nasıl zalim olduklarını çok iyi görüyoruz. Sırf kendileri gibi düşünmedikleri için Gökhan Ünver'in etkinliklerini iptal ettiler.Bunları ülkenin başına getirmeyeceğiz!"
"Diktatör CHP. Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için büyük linç yiyen Gökhan Ünver'in Avcılar etkinliği Avcılar belediyesi tarafından iptal edilmiş."
"Komedyen Gökhan Ünver İmamoğlu'nu destekleyen paylaşım yapmadığı için linç edildi. CHP'li belediyeler programlarını iptal etti. İyi Partili Emre Kınay tiyatrosundan kovdu.Evet, sadece faşistlerin emirlerini yerine getirmediği için. Demokrasi, özgürlük bu ilkel kitle için budur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik Testi: Hayatınızın en büyük engeli seçtiğiniz kapının arkasında
- Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak evli mi, ne iş yapıyor?
- Nikah tarihini alanlara güzel haber! Evleneceklere beyaz eşya ve mobilyada indirim başlıyor
- Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve polikinikler çalışıyor mu?
- CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
- Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-1 Nisan ATV yayın akışı
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...