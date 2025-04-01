CHP faşizmde boyut atladı! Sözde boykot skandalında linç girişimi: Hedef gösterilen Gökhan Ünver’in etkinlikleri iptal edildi

CHP her geçen gün skandallarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası CHP'li Özgür Özel sözde boykot çağrısı yaparak yerli markaları hedef aldı. Kendilerine destek vermeyen markaları hedef gösteren Özel tehditler savurarak adeta "Ya bizdensin ya hiç" dedi.

CHP'NİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI BURAYA KADAR!

Özel'in bu skandalları ile yolsuzluğa destek vermeyen ve sosyal medyada tepki göstermeyen ünlü isimler ve markalar linç edilmeye çalışıldı. Sosyal medyadan yürütülen kirli girişim ile birçok isim hedef gösterildi.