AK Parti’den CHP’nin boykot çağrısına yanıt: Amaç yolsuzlukları örtbas etmek!

Boykot çağrılarına sert tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda alışveriş yaptığı esnaf dükkanının önünde açıklamalarda bulundu. Özdemir, Türkiye'nin üretim çarklarını hedef alan sözde boykotun hiçbir toplumsal çıkarı olmadığını söyleyerek bu tür bir eylemin ne demokrasi ne de vatandaş yararına almadığını bildirdi.

"YOLSUZLUKLARI UNUTTURMA ÇABALARI VAR"

Özdemir yaptığı açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Memleketin tüm üretim çarklarını hedef alan bu sözde boykotta hiçbir toplumsal çıkar yok. Vatandaş yararına, demokrasi adına hiçbir şey yok. Sadece CHP'nin hukuksuzluk ve yolsuzluklarını unutturma çabaları var. Biz de bu bencil ve kirli eyleme karşı çıkmak için bugün alışverişteyiz. Kazanan sizin şahsi ikballeriniz değil, Türk ekonomisi olacak."