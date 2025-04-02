MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı

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MİLLİ EKONOMİYE SALDIRI

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: Ana muhalefet partisinin yapmış olduğu çağrı bazı kesimlerin yapmış olduğu çağrı ülkeye ve milli ekonomimize bir saldırı olarak düşünüyoruz. Bunun 85 milyon insanımıza zarar veren bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz millet olarak çok kolay bir şekilde atlatırız. Bugün diğer günlerden daha iyi alışveriş yapılacağına ben inanıyorum.