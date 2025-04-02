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MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 16:23 Güncelleme: 02.04.2025 16:31
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MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı

MÜSİAD Malatya Şubesi yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi ve milli ekonomi için çalışan markalara destek çağrısı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaların hedef gösterilerek boykot çağrısı yapması çok büyük tepkiye neden olmuştu. Özellikle Türk ekonomisine zarar vermeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmişti.

MÜSİA'DAN BOYKOTA TEPKİ!

VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞTE

Boykot çağrısı Anadolu'da karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlarda aynı zamanda marketlerde yoğunluk devam ediyor. Özellikle bazı vatandaşlar bugün ihtiyaçları olmadığı halde alışveriş yaptıklarını beyan ediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MÜSİAD HAREKETE GEÇTİ

Tabii boykota yönelik tepkiler de var. Özellikle iş adamları dernek derneklerinin, iş insanları derneklerinin de tepkileri var. Onlar yerli ve milli ürünlerin boykot edilerek bu tür ekonomiye zarar verme girişimlerini oldukça yanlış buluyorlar. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği de bugün harekete geçtiler ve bu boykot çağrısına karşı esnaftan alışveriş yaparak ekonomiye destek olmaya çalıştılar. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel'in konuğu olan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin anlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MİLLİ EKONOMİYE SALDIRI

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: Ana muhalefet partisinin yapmış olduğu çağrı bazı kesimlerin yapmış olduğu çağrı ülkeye ve milli ekonomimize bir saldırı olarak düşünüyoruz. Bunun 85 milyon insanımıza zarar veren bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz millet olarak çok kolay bir şekilde atlatırız. Bugün diğer günlerden daha iyi alışveriş yapılacağına ben inanıyorum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BU AKIL TUTULMASIDIR

Türkiye'deki ekonomik veriler ve göstergeler iyiye doğru giderken böyle ekonomik anlamda bir çağrı düşündürücü. Ülkemizde herkesin demokrasi adına mutlak surette eleştiri hakları mevcuttur. Ancak ülkeyi etkileyecek şekilde ülkenin huzurunu bozacak şekilde yaklaşımları kabul etmiyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇALIŞANA KARŞI YAPILMIŞ İHANET

Bütün Malatya'daki sivil toplum örgütlerimiz de burada. Biz esnafa destek çağrısını yapınca bütün sivil toplum örgütlerimiz harekete geçti. Deprem görmüş esnaflarımız 3. seneye girdi. Gündelik çalışan, gündelik iş yapan insanların bu şekilde zor duruma düşürülmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu boykotu ülkede çalışanlara üretenlere, istihdam edenlere ve aynı zamdan çalışanlara karşı yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Gerçekten bunu kabullenemiyoruz.

MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı
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MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı
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