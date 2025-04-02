MÜSİAD’dan boykota tepki ve yerli markalara destek çağrısı
MÜSİAD Malatya Şubesi yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi ve milli ekonomi için çalışan markalara destek çağrısı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin anlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaların hedef gösterilerek boykot çağrısı yapması çok büyük tepkiye neden olmuştu. Özellikle Türk ekonomisine zarar vermeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmişti.
VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞTE
Boykot çağrısı Anadolu'da karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlarda aynı zamanda marketlerde yoğunluk devam ediyor. Özellikle bazı vatandaşlar bugün ihtiyaçları olmadığı halde alışveriş yaptıklarını beyan ediyor.
MÜSİAD HAREKETE GEÇTİ
Tabii boykota yönelik tepkiler de var. Özellikle iş adamları dernek derneklerinin, iş insanları derneklerinin de tepkileri var. Onlar yerli ve milli ürünlerin boykot edilerek bu tür ekonomiye zarar verme girişimlerini oldukça yanlış buluyorlar. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği de bugün harekete geçtiler ve bu boykot çağrısına karşı esnaftan alışveriş yaparak ekonomiye destek olmaya çalıştılar. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel'in konuğu olan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin anlattı.
MİLLİ EKONOMİYE SALDIRI
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin: Ana muhalefet partisinin yapmış olduğu çağrı bazı kesimlerin yapmış olduğu çağrı ülkeye ve milli ekonomimize bir saldırı olarak düşünüyoruz. Bunun 85 milyon insanımıza zarar veren bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz millet olarak çok kolay bir şekilde atlatırız. Bugün diğer günlerden daha iyi alışveriş yapılacağına ben inanıyorum.
BU AKIL TUTULMASIDIR
Türkiye'deki ekonomik veriler ve göstergeler iyiye doğru giderken böyle ekonomik anlamda bir çağrı düşündürücü. Ülkemizde herkesin demokrasi adına mutlak surette eleştiri hakları mevcuttur. Ancak ülkeyi etkileyecek şekilde ülkenin huzurunu bozacak şekilde yaklaşımları kabul etmiyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır.
ÇALIŞANA KARŞI YAPILMIŞ İHANET
Bütün Malatya'daki sivil toplum örgütlerimiz de burada. Biz esnafa destek çağrısını yapınca bütün sivil toplum örgütlerimiz harekete geçti. Deprem görmüş esnaflarımız 3. seneye girdi. Gündelik çalışan, gündelik iş yapan insanların bu şekilde zor duruma düşürülmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu boykotu ülkede çalışanlara üretenlere, istihdam edenlere ve aynı zamdan çalışanlara karşı yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Gerçekten bunu kabullenemiyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor - Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? ZTK TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Zeka testi: Resimdeki gizli tavşan nerede? 901 kişiden 34'ü başarılı oldu
- 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
- Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
- Taşıt kredilerinde hesaplama değişti! 300 bin TL kredinin banka banka taksitleri!
- 2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiye tarihleri belli oldu! İşte SGK'dan SSK, BAĞKUR, 4C'liye ödeme takvimi: Tahsis No'ya göre...