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CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 23:34 Güncelleme: 02.04.2025 00:48
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CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'den peş peşe skandallar geldi. Kendilerine destek vermeyen yerli markaları hedef alan CHP'li Özel önce tehditler savurdu ardından da boykot çağrısı yaptı. Türk ekonomisini doğrudan hedef alan boykot pk çok tepkiyi de beraberinde getirdi. CHP'den bu kez de '2 Nisan boykotu' skandalı geldi. Sosyal medyada bu boykota destek veren CHP'li Özel tepki çekti. Milli iradeyi doğrudan hedef alan bu boykotun arkasında ise pek çok amaç yatıyor. İşte boykot skandalı ile amaçlananlar...

CHP'li Eski İBB Başkanı İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Bu tutuklama sonrası CHP'li Özgür Özel peş peşe skandallara imza attı. Önce provokasyon çağrısı yapan Özel şimdi de sözde boykot için harekete geçti.

Bu süreçte kendilerine destek vermeyenleri açık açık tehdit eden CHP'li Özel yerli markaları hedef alarak sözde boykot çağrısı yapmış ve bu çağrı ile ekonomi doğrudan hedef alındı.

Bu boykot skandalı tepkilerin odağında olmaya devam ederken bu kez de CHP'liler "2 Nisan boykotu" skandalını başlattı. CHP'li Özel de bu çağrıya destek verdi. Peki bu sözde boykot ile amaçlanan ne ? İşte boykot ile hedeflenenlerin listesi....

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri...

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri...

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri...

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri...

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

Boykot ile asıl hedefleri

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CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak
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