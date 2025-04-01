CHP resmen yerli markalara savaş açtı! Skandal boykot ile amaçlanan ne? | Asıl hedef Milli iradeye saldırmak

CHP'li Eski İBB Başkanı İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Bu tutuklama sonrası CHP'li Özgür Özel peş peşe skandallara imza attı. Önce provokasyon çağrısı yapan Özel şimdi de sözde boykot için harekete geçti.

Bu süreçte kendilerine destek vermeyenleri açık açık tehdit eden CHP'li Özel yerli markaları hedef alarak sözde boykot çağrısı yapmış ve bu çağrı ile ekonomi doğrudan hedef alındı.

Bu boykot skandalı tepkilerin odağında olmaya devam ederken bu kez de CHP'liler "2 Nisan boykotu" skandalını başlattı. CHP'li Özel de bu çağrıya destek verdi. Peki bu sözde boykot ile amaçlanan ne ? İşte boykot ile hedeflenenlerin listesi....