Terörsüz Türkiye sürecinin zehirlenmesine izin verilmeyecek! Gerekli adımlar bayram sonrası atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



GÖZLER BAYRAM SONRASINA ÇEVRİLDİ

Sabah'ın haberine göre Ramazan Bayramı mesajında bir kez daha terör örgütünden silah bırakmasını isteyen ve kesinlik bu konuda pazarlık yapılmayacağının altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram sonrasında DEM Parti heyeti ile görüşecek. Bu görüşme ile birlikte sürecin daha da hızlanması bekleniyor.