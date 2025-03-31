Terörsüz Türkiye sürecinin zehirlenmesine izin verilmeyecek! Gerekli adımlar bayram sonrası atılacak
Teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ile yeni bir evreye geçen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Ramazan Bayramı sonrasında hızlandırılması için gerekli adımlar atılacak.
Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısından sonra terör örgütü PKK ve bileşenleri önce "silah bırakacakları mesajını verip arkasından adeta işi yokuşa sürmeye başladı. Bazı adımların silah bırakılmadan kesinlikle gündeme getirilmeyeceğinin altı çizilmesine karşın tam tersi açıklamalar gündeme geldi.
GÖZLER BAYRAM SONRASINA ÇEVRİLDİ
Sabah'ın haberine göre Ramazan Bayramı mesajında bir kez daha terör örgütünden silah bırakmasını isteyen ve kesinlik bu konuda pazarlık yapılmayacağının altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram sonrasında DEM Parti heyeti ile görüşecek. Bu görüşme ile birlikte sürecin daha da hızlanması bekleniyor.
DEM Parti heyetinin, görüşme sırasında bugüne kadarki temasları ile ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın ise silahların hızla bırakılmasını beklediklerini ve bu gerçekleşmeden başka bir şey konuşulmasının mümkün olmayacağının bir kez daha altını çizeceği belirtiliyor.
SÜRECİN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK
Gerek devlet gerekse DEM Parti, terör örgütü PKK'nın kendini fesih kongresini geciktirmesinin süreci zehirleyebileceği endişesi taşıyor. DEM Parti heyeti, AK Parti ile yaptığı görüşmede bu endişesini "acele etmeliyiz" diyerek ortaya koydu. DEM Partililer aynı görüşmede kendi partileri içinde farklı düşünenler olduğunu, onları ikna etmeye çalıştıklarını da belirtmişti.
PAZARLIK YOK
Terör örgütü PKK ve uzantılarının bazı koşullar öne sürerek pazarlık yapmaya çalışıyor. Ancak silahlar bırakılmadan hiçbir adım atılmayacağı net olarak taraflara bugüne kadar iletildi.
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