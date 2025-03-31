31 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye sürecinin zehirlenmesine izin verilmeyecek! Gerekli adımlar bayram sonrası atılacak

Terörsüz Türkiye sürecinin zehirlenmesine izin verilmeyecek! Gerekli adımlar bayram sonrası atılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 08:23 Güncelleme: 31.03.2025 08:59
ABONE OL
Terörsüz Türkiye sürecinin zehirlenmesine izin verilmeyecek! Gerekli adımlar bayram sonrası atılacak

Teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ile yeni bir evreye geçen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Ramazan Bayramı sonrasında hızlandırılması için gerekli adımlar atılacak.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısından sonra terör örgütü PKK ve bileşenleri önce "silah bırakacakları mesajını verip arkasından adeta işi yokuşa sürmeye başladı. Bazı adımların silah bırakılmadan kesinlikle gündeme getirilmeyeceğinin altı çizilmesine karşın tam tersi açıklamalar gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

GÖZLER BAYRAM SONRASINA ÇEVRİLDİ
Sabah'ın haberine göre Ramazan Bayramı mesajında bir kez daha terör örgütünden silah bırakmasını isteyen ve kesinlik bu konuda pazarlık yapılmayacağının altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram sonrasında DEM Parti heyeti ile görüşecek. Bu görüşme ile birlikte sürecin daha da hızlanması bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)DEM Parti İmralı heyeti (AA)

DEM Parti heyetinin, görüşme sırasında bugüne kadarki temasları ile ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın ise silahların hızla bırakılmasını beklediklerini ve bu gerçekleşmeden başka bir şey konuşulmasının mümkün olmayacağının bir kez daha altını çizeceği belirtiliyor.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)DEM Parti İmralı heyeti (AA)

SÜRECİN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Gerek devlet gerekse DEM Parti, terör örgütü PKK'nın kendini fesih kongresini geciktirmesinin süreci zehirleyebileceği endişesi taşıyor. DEM Parti heyeti, AK Parti ile yaptığı görüşmede bu endişesini "acele etmeliyiz" diyerek ortaya koydu. DEM Partililer aynı görüşmede kendi partileri içinde farklı düşünenler olduğunu, onları ikna etmeye çalıştıklarını da belirtmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı heyetiyle görüşmesinden kare (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı heyetiyle görüşmesinden kare (AA)

PAZARLIK YOK

Terör örgütü PKK ve uzantılarının bazı koşullar öne sürerek pazarlık yapmaya çalışıyor. Ancak silahlar bırakılmadan hiçbir adım atılmayacağı net olarak taraflara bugüne kadar iletildi.

Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı!Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı! BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI!
Fidan’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj!Fidan’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj! FİDAN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE NET MESAJ!
Terörsüz Türkiye için iki kritik adım!Terörsüz Türkiye için iki kritik adım! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN İKİ KRİTİK ADIM!
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgusuBaşkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgusu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU
Silah bırakma süreci hemen başlamalıSilah bırakma süreci hemen başlamalı "SİLAH BIRAKMA SÜRECİ HEMEN BAŞLAMALI"
Terörsüz Türkiye için yeni adımTerörsüz Türkiye için yeni adım TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ ADIM
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye için tarihi adım!Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye için tarihi adım! ÖMER ÇELİK: TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIM!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör