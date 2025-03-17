AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net "Terörsüz Türkiye" mesajı: Silah bırakma süreci hemen başlamalı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik | Fotoğraf: AA

"ESAD ARTIKLARI KAOSU TETİKLEMEK İSTİYOR"

Suriye'deki gündemi yakından takip ediyoruz. Her olay bizi etkilediği açıktır. Günler önce bir Esad'a bağlı grupların meşru yönetime saldırısı ile bazı olaylar meydana geldi, ortaya çıkan çatışmalar oldu. .çeşitli şekillerde kaosu tetiklemeye çalışan odakları gördük. Alevi kardeşlerimize dönük saldırılar oldu ve hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırıları geçekleştirenleri lanetliyoruz. Suriye yönetiminin masumları hedef alan saldırganları ortaya koyduğu irade son derece önemlidir. Bunların cezalandırılması önemli olacaktır. Burada Esad artığı gruplar Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleşti. Bunu tabii ki lanetliyoruz, buna cevap verilirken orada sivillerin öldürülmesini de lanetliyoruz. Esad'ın katliamları Alevilere, DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. Tepkilerimize rağmen CHP'li vekillerin Hatay ziyaretinde çarpıtma yaparak olayı başka yerlere taşımaya çalıştığını gördük. Biz sanki oradaki Nusayrilere Esad artığı diyormuşuz gibi algıya giriştiler bu çok ayıptır. Büyük kaldıraç elde etmeye çalıştılar ama kardeşliğe zarar vermekten başka bir şey ifade etmedi.

Birilerinin çıkıp İsrail'in müdahale etmesi gerektiğini söylemesi, siyasi odakların hangi emeller peşinde koştuğunu gösteren tutumdur. Bizim Esad artığı dediklerimiz orada silahlanmış gruplarla, bir takım devletlerin vekil gücü olarak hareket ederek bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerdir. Hiçbir topluluğun, mezhebin topyekûn suçlanması doğru değildir. Teröristin mezhebi ve etnik kökeni olmaz. Mezhep ve etnik grubunu eklerseniz başına o mezhebi ve etnik grubu hedef almışsınız demektir. Bazıları Hatay kaderi ile Lazkiye kaderi birdir diyor. Biz Antep kaderi ile Halep kaderini bitişik olduğunu söylediğimizde bize Suriye'de ne işiniz var diyorlardı şimdi bundan bahsediyorlar. Biz orada Sünni liderlerle de Şii liderlerle de, Dürzi liderlerle de görüşüyoruz. Biz ülkemizi siyasi mezhepçilik belasından kurtarma konusunda hassasiyetimizi en yüksek noktada tutacağız. Bizim burada baktığımız şey Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesidir.

Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış için hemen hemen bütün unsurlarda anlaşmaya varıldı. Kafkasya'daki barış vizyonu açısından bu aşama önemli aşamadır.

AK PARTİ - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan tek millet tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.

Burada bir takım parçalarda bir takım silahlı grupların olmasını, bir takım grupların yaşıyor olmasını doğru bulmuyoruz. Kimlerle nasıl iş birliği yapıldığı görülmekte. bu Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit eden görüntü ve bunun ortadan kalkması gerekir. PKK silah bıraksın derken bu SDG ve YPG'yi de ilgilendirir. Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var bu Suriye güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir.

Sayın cumhurbaşkanımız devlerimizin başıdır ve tüm görüşmeleri onun iradesi ile gerçekleştiriyoruz. Onun ortaya koyduğu ilkeler ve hassasiyetler herkes tarafından bilinmektedir. Bir çağrı ortaya çıktı, biz bunun pratiğe dökülmesini bekliyoruz. Nasıl bırakılacak nereye bırakacaklar diye. Devletimizin kapasitesi yüksek, önemli olan silah bırakma sürecinin başlamasıdır.

Bahsettiğim Nevruz programı görünüyor Cumhurbaşkanı'mızın. Ziyaretleri ile ilgili hedef terör örgütünün silah bırakmasıdır. Başka başka konular da gündeme gelebiliyor. Bu trafiğin esası işte bu çağrının yapılmasıydı. Çağrı da yapıldı. Bundan sonra ihtiyaç duyulursa tabii ki yapılır.