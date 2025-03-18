Terörsüz Türkiye için iki kritik adım! Koşulsuz şartsız fesih...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı iftar programında 18 Mart münasebetiyle Çanakkale şehitlerini anarak başladığı konuşmasında Terörsüz Türkiye meselesine değindi. Terörün bitmesi için iki mesele olduğundan bahseden Yılmaz, “Birincisi hiçbir pazarlık hiçbir al-ver olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması” olduğunu söyledi.
İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeği programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde, 85 milyon vatandaşın her bölgeden ve etnik kökenden olursa olsun "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz" diye konuştu. Yılmaz Terörsüz Türkiye meselesi de değinen Yılmaz, iki hususun önemine dikkat çekti. Onlardan ilkini açıklayan Yılmaz, koşulsuz şartsız terör örgütünün feshedilmesi, ikincisi ise terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞASINDA İKİ HEDEF…
Yılmaz, konuya ilişkin programda, "Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmaya arzu ediyoruz. Birincisi hiçbir pazarlık hiçbir al-ver olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması. Bu sayede 85 milyon vatandaşımızla her bölgeden, her etnik kökenden, her meslekten, kim varsa. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valiliği tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra çok sayıda davetli gazi ve şehit yakını katıldı.
"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aziz topraklar vatan umuruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan kahramanların cesareti ve fedakarlıkları sayesinde bizlere emanet edildiğini aktardı. Yılmaz, "Her karışımda şehitlerimizin mübarek kanı kurulan bu vatan bağımsızlık ve hak mücadelesinden nice yiğitlerini toprağa vermiştir. Şehitlik inancımızdan, Peygamberlik makamından sonra gelen en yüce mertebelerden bilir. Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de şehitlerimizi överek, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bir de onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırdırlar' buyururlar. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı sonsuza kadar anmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, geride bıraktıkları ailelerle ve gazilerimize hizmet etmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Bugüne kadar istihdamdan eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyal desteklere kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.
"TERÖR BELASINDAN KALICI VE KESİN OLARAK KURTULMAYA KARARLIYIZ"
Cevdet Yılmaz, şehitlerin hatırasına layık olabilmek için en büyük sorumluluklarından bir diğeri terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır. Türkiye içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle yaptığımız kararlı mücadeleye herkes şahittir. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve korucularımız ile büyük başarılara imza attık. 40 yıldır ülkemizin önünde engel meşgul eden askerinden polisine, sivilinden kamu görevlilerine kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan terör belasında kalıcı ve kesin olarak kurtulmaya kararlıyız. Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik ve gitsin ve artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz. Bölgemiz, üzerinde emperyalist güçlerin tuzakları bozulsun, Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin olsun istiyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve terörün olmadığı bir bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmaya arzu ediyoruz. Birincisi hiçbir pazarlık hiçbir al-ver olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması. Bu sayede 85 milyon vatandaşımızla her bölgeden, her etnik kökenden, her meslekten, kim varsa. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz diyoruz" ifadelerini kullandı.
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