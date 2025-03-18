Terörsüz Türkiye için iki kritik adım! Koşulsuz şartsız fesih...

İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeği programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde, 85 milyon vatandaşın her bölgeden ve etnik kökenden olursa olsun "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz" diye konuştu. Yılmaz Terörsüz Türkiye meselesi de değinen Yılmaz, iki hususun önemine dikkat çekti. Onlardan ilkini açıklayan Yılmaz, koşulsuz şartsız terör örgütünün feshedilmesi, ikincisi ise terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞASINDA İKİ HEDEF…

Yılmaz, konuya ilişkin programda, "Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmaya arzu ediyoruz. Birincisi hiçbir pazarlık hiçbir al-ver olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması. Bu sayede 85 milyon vatandaşımızla her bölgeden, her etnik kökenden, her meslekten, kim varsa. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valiliği tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra çok sayıda davetli gazi ve şehit yakını katıldı.