Terörsüz Türkiye için iki kritik adım! Koşulsuz şartsız fesih...

FOTOĞRAF: DHA

"TERÖR BELASINDAN KALICI VE KESİN OLARAK KURTULMAYA KARARLIYIZ"

Cevdet Yılmaz, şehitlerin hatırasına layık olabilmek için en büyük sorumluluklarından bir diğeri terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik ve birlik içinde inşa etme kararlılığımız tamdır. Türkiye içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle yaptığımız kararlı mücadeleye herkes şahittir. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve korucularımız ile büyük başarılara imza attık. 40 yıldır ülkemizin önünde engel meşgul eden askerinden polisine, sivilinden kamu görevlilerine kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan terör belasında kalıcı ve kesin olarak kurtulmaya kararlıyız. Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik ve gitsin ve artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz. Bölgemiz, üzerinde emperyalist güçlerin tuzakları bozulsun, Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin olsun istiyoruz. Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve terörün olmadığı bir bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki hedefe ulaşmaya arzu ediyoruz. Birincisi hiçbir pazarlık hiçbir al-ver olmadan kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi. İkincisi terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması. Bu sayede 85 milyon vatandaşımızla her bölgeden, her etnik kökenden, her meslekten, kim varsa. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkezi, Alevi'si, sünnisi, tüm Türkiye 85 milyon, biriz, beraberiz, kardeşiz diyoruz" ifadelerini kullandı.