Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Musibetin çözümü için ciddi bir adım attık

Başkan Erdoğan iftar programına katıldı | Fotoğraf: AA



"BU ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ"



'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Belediyelerde yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Bizim gündemimiz bellidir, biz deprem gibi sağlık gibi tarım gibi enerji gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahip olmasıdır.

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