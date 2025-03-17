Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret

MHP lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA)

"Daha fazla kaynaşarak, daha çok konuşarak, daha yürekten kucaklaşarak milli ve manevi temelde müessir, müteselsil ve müşterek bir geleceğin inşası mümkün hatta muhakkaktır. Ön yargıların markaj ve mahkumiyetinden mutlaka kurtulmak lazımdır. Üzerimize serpilen ölü toprağını kaldırıp atmanın yanında ilkel dürtülerin, illegal düzeneklerin, sanal ve sipariş provokasyonların zehirli sarmalından inanç ve irade birliğiyle sıyrılmak hem zorunlu bir ihtiyaç hem de tarihi, coğrafi ve kültürel bir mecburiyettir. Ahlaklı, sorumlu, etik ve milli hassasiyetlere tam sadakat duyan bir siyaset pratiğinin kronik sorunlar karşısında acze düşmesi, çaresizliğin fanusuna kısılıp kalması mümkün değildir."

Bahçeli, Türk milletinin siyasetten ve siyasi partilerden yegane beklentisinin, haklı ve meşru taleplerine kulak verilmesi, hayatın ve hadiselerin doğal akışından kaynaklanan zincirleme sorunların aşama aşama dengeli ve demokratik müdahalelerle çözüme kavuşturulması olduğunu vurguladı.