17 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM'den MHP ve AK Parti'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM'den MHP ve AK Parti'ye ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 09:31 Güncelleme: 17.03.2025 09:38
ABONE OL
Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin çabalarıyla Türkiye, terörsüz bir sürece adım adım ilerliyor. Abdullah Öcalan’ın PKK’ye silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. Daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA, TİP, Saadet ve EMEP ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün saat 11.00'de MHP ve 14.00'te AK Parti’yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yoğun çabaları sonrası Türkiye "terörsüz" bir döneme doğru adım adım ilerliyor.

TBMM'DE KRİTİK ZİYARETLER BUGÜN

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısının ardından başlayan DEM Parti'nin siyasi partilerle görüşme takvimi sürüyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya çağrıda bulundu (AA)Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya çağrıda bulundu (AA)

İLK ZİYARET MHP'YE

Bu kapsamda daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP'i ziyaret eden DEM Parti heyeti saat 11'de MHP'yi, saat 14.00'te ise AK Parti'yi ziyaret edecek.

DEM heyetinin ilk MHP ziyaretinden bir kare (AA)DEM heyetinin ilk MHP ziyaretinden bir kare (AA)

HEYETLERDE KİMLER OLACAK?

DEM heyetinde Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanında Özlem Gündüz ve Hakkı Saruhan Oluç'un da olması bekleniyor.

DEM Parti'nin AK Parti ziyaretinde ise DEM'li isimleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ağırlaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan iftar programında DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.Başkan Erdoğan iftar programında DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN KABUL EDECEK?

Heyette bulunan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda görüşmenin bayramdan sonra olabileceğini belirtti.

"DAHA FAZLA KONUŞARAK GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"

Kritik ziyaret öncesi paylaşımda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli noktalara dikkat çekti. Ortak aklın etkin ve etkili işletilmesiyle eşanlı şekilde milli değer ve emanetlere dürüstçe bağlılığın, geniş çaplı uzlaşmanın ve buruk gönüllere ulaşmanın altın formülü olduğunu belirten Bahçeli, sıkılmış yumrukların açılması, gerilmiş yüz hatlarının yumuşaması, sırt dönmek yerine sırt sırta verilmesi, bunun yanı sıra iyimser, iyiliksever ve iyi niyetli ilişki ve irtibat ağlarının tesis edilmesinin kilitli kapıları açabilecek en makul anahtar olduğunu aktardı.

Sabır, sağgörü ve sağduyu mihverinde atılacak güven veren adımların boşa çıkmasının asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

MHP lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA)MHP lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA)

"Daha fazla kaynaşarak, daha çok konuşarak, daha yürekten kucaklaşarak milli ve manevi temelde müessir, müteselsil ve müşterek bir geleceğin inşası mümkün hatta muhakkaktır. Ön yargıların markaj ve mahkumiyetinden mutlaka kurtulmak lazımdır. Üzerimize serpilen ölü toprağını kaldırıp atmanın yanında ilkel dürtülerin, illegal düzeneklerin, sanal ve sipariş provokasyonların zehirli sarmalından inanç ve irade birliğiyle sıyrılmak hem zorunlu bir ihtiyaç hem de tarihi, coğrafi ve kültürel bir mecburiyettir. Ahlaklı, sorumlu, etik ve milli hassasiyetlere tam sadakat duyan bir siyaset pratiğinin kronik sorunlar karşısında acze düşmesi, çaresizliğin fanusuna kısılıp kalması mümkün değildir."

Bahçeli, Türk milletinin siyasetten ve siyasi partilerden yegane beklentisinin, haklı ve meşru taleplerine kulak verilmesi, hayatın ve hadiselerin doğal akışından kaynaklanan zincirleme sorunların aşama aşama dengeli ve demokratik müdahalelerle çözüme kavuşturulması olduğunu vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret Terörsüz Türkiye için yeni adım! DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör