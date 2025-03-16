Bahçeli’nin çağrısı, Erdoğan’ın iradesi ile terörsüz Türkiye için tarihi adım!
Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan en büyük adımlardan birinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sürecin her şeyin demokrasi ve siyaset çerçevesinde çözülmesi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.
Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile ülkenin önüne yepyeni fırsatlar açıldığını dile getiren Çelik, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından siyasi ve demokratik yollarla kurtulacağını vurguladı. Çelik, Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir ülke hedefini gerçekleştirmek için büyük bir kararlılıkla yola devam edildiğini söyleyerek, "Zaman zaman bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlarla ilgili daha önce de ifade ettim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur" dedi.
AK Parti Yalova İl Başkanlığı binası konferans salonunda partililerle iftar programında bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla ilgili konuşarak, hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu söyledi.
"AB'NİN KÜRESEL GÜÇ OLMASI TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİDEN GEÇER"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik önemine vurgu yaparak, Avrupa Birliği'nin küresel bir güç olma hedefinin Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasından geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli yönetiminin dünya tarafından takdir edildiğini belirten Çelik, Avrupa basınında Türkiye'nin gündemin en üst sıralarında yer aldığını bildirdi.
Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki katliamlar ve Suriye'deki gelişmeler göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getirerek, "Bugün sabah Avrupa gazetelerine baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'deki siyasi gelişmelere de değinerek, Donald Trump ile Avrupa arasındaki tartışmalarda Erdoğan'ın nasıl bir yol izleyeceğinin merak konusu olduğunu belirtti.
"DEAŞ'IN KATLİAMLARI SÜNNİLERE MAL EDİLEMEZ!"
Türkiye'nin küresel siyasette kritik bir aktör haline geldiğini vurgulayan Çelik, "Bu kadar çok merkezli krizi bu kadar dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız, ülkemizin dünya siyasetinin en önemli meselelerinde görüşü muhakkak sorulması gereken bir ülke konumuna gelmesini sağlamıştır. Bu, büyük bir mücadelenin neticesidir" diye konuştu.
Son dönemde yaşanan bir siyasi provokasyona da değinen Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Hatay'da Alevi vatandaşlar hakkında kabul edilemez ifadeler kullandığını öne sürerek, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi. CHP'nin, mezhepsel kimlikler üzerinden ayrıştırıcı bir siyaset yürüttüğünü iddia eden Çelik, "Suriye'deki Sünniler kardeşimizdir, Aleviler kardeşimizdir, Kürtler kardeşimizdir, Şiiler kardeşimizdir. DEAŞ'ın katliamları Sünnilere, YPG'nin yaptığı katliamlar Kürtlere mal edilemez" ifadelerini kullandı.
"CHP, TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNDEN KOPUK"
CHP'nin iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin ortaya koyduğu iradeyi anlayabilmesi için en az on seneye ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelik, muhalefetin kendi iç meseleleriyle uğraşırken Türkiye'nin geleceği için kritik gelişmeleri göz ardı ettiğini ifade etti. "Cumhurbaşkanımız aynı anda 3-4 krizi yönetirken, CHP'nin tek gündemi aynı anda 3-4 genel başkan adayını yönetmek" diyen Çelik, partilerinin Türkiye'nin geleceği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini mesajını verdi.
"TÜRKİYE YÜZYILINDA TERÖRSÜZ BİR GELECEĞE YÜRÜYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için güçlü bir irade ortaya koyulduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin önüne yeni fırsatlar açıldığını ifade etti.
Türkiye'yi terör vesayetinden tamamen arındırmak için atılan adımların tarihi bir önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, "Şimdi de terörsüz Türkiye diyoruz" diyerek, bu sürecin Türkiye için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten bugüne kadar vesayet odaklarına karşı net bir duruş sergilediğini hatırlatan Çelik, 2005 ve 2006 yıllarında Diyarbakır'da yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak, "O dönemde başörtüsü meselesi de, Kürt meselesi de benim meselem diyerek vesayet odaklarına en güçlü mesaj verilmişti" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YENİ PENCERELER AÇILIYOR"
Çelik, Cumhur İttifakı'nın birlikteliği sayesinde Türkiye'nin karşısındaki tüm tehditleri bertaraf ettiğini ve bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde terörsüz bir geleceğe ulaşmak için kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık ya da müzakerenin söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, "Hedefimiz, terörsüz bir Türkiye'dir. Bunun için de kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Program, Çelik'in konuşmalarının ardından parti üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?
- İŞKUR KPSS’siz iş ilanları: Kamyon sürücüsü, temizlik görevlisi ve güvenlik alınacak
- Saç dökülmesine karşı doğal çözüm: 10 dakika bekletmek yetiyor! Saçları coşturuyor
- Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları
- Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı
- Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika
- Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
- Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
- 14 Mart Cuma hutbesi konusu | İyilik Köprüsü: Zekat ve Fıtır Sadakası
- Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!