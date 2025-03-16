Bahçeli’nin çağrısı, Erdoğan’ın iradesi ile terörsüz Türkiye için tarihi adım!

Ömer Çelik'ten Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye mesajı / DHA

"AB'NİN KÜRESEL GÜÇ OLMASI TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİDEN GEÇER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik önemine vurgu yaparak, Avrupa Birliği'nin küresel bir güç olma hedefinin Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasından geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli yönetiminin dünya tarafından takdir edildiğini belirten Çelik, Avrupa basınında Türkiye'nin gündemin en üst sıralarında yer aldığını bildirdi.

Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki katliamlar ve Suriye'deki gelişmeler göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getirerek, "Bugün sabah Avrupa gazetelerine baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'deki siyasi gelişmelere de değinerek, Donald Trump ile Avrupa arasındaki tartışmalarda Erdoğan'ın nasıl bir yol izleyeceğinin merak konusu olduğunu belirtti.

"DEAŞ'IN KATLİAMLARI SÜNNİLERE MAL EDİLEMEZ!"

Türkiye'nin küresel siyasette kritik bir aktör haline geldiğini vurgulayan Çelik, "Bu kadar çok merkezli krizi bu kadar dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız, ülkemizin dünya siyasetinin en önemli meselelerinde görüşü muhakkak sorulması gereken bir ülke konumuna gelmesini sağlamıştır. Bu, büyük bir mücadelenin neticesidir" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan bir siyasi provokasyona da değinen Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Hatay'da Alevi vatandaşlar hakkında kabul edilemez ifadeler kullandığını öne sürerek, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi. CHP'nin, mezhepsel kimlikler üzerinden ayrıştırıcı bir siyaset yürüttüğünü iddia eden Çelik, "Suriye'deki Sünniler kardeşimizdir, Aleviler kardeşimizdir, Kürtler kardeşimizdir, Şiiler kardeşimizdir. DEAŞ'ın katliamları Sünnilere, YPG'nin yaptığı katliamlar Kürtlere mal edilemez" ifadelerini kullandı.

"CHP, TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNDEN KOPUK"

CHP'nin iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin ortaya koyduğu iradeyi anlayabilmesi için en az on seneye ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelik, muhalefetin kendi iç meseleleriyle uğraşırken Türkiye'nin geleceği için kritik gelişmeleri göz ardı ettiğini ifade etti. "Cumhurbaşkanımız aynı anda 3-4 krizi yönetirken, CHP'nin tek gündemi aynı anda 3-4 genel başkan adayını yönetmek" diyen Çelik, partilerinin Türkiye'nin geleceği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini mesajını verdi.