CHP’li belediyede gölge başkandan kadın işçi kıyımı

Özlem Vural Güzel (A Haber arşiv)



KADIN BAŞKAN SESSİZ KALDI

14 yıldır Beykoz Belediyesi'nde çalışan Selin Saraç ise, "Hiçbir suçum yokken kamera kayıtlarını basına sızdırmakla suçlanıyorum. Bunların hepsi belediyeye vekil seçilen kadın başkanımızın, Bilgehan Murat Miniç'i önemli müdürlüklerden sorumlu belediye başkan yardımcısı yapmasıyla başladı. Şu an ki başkan vekilimiz kadın olmasına rağmen bunlara gözünü kapattı" diye konuştu. Deniz Bayraktar ise, "Neyle suçlandığımızı karakolda öğrendik. 17 Şubat'ta insan kaynaklarına yazılı savunma verdik. Disiplin kurulu sözlü ifademize başvurdu. Kurul dahi neden orada olduğumuzu anlamamış, üst makamdan talimat geldiğini söylediler. Kadın bir belediye başkan vekilimiz olduğu süreçte işten çıkarılmamız ve onun buna kayıtsız kalması bizi daha da üzdü" dedi. 13 yıldır Beykoz Belediyesi'nde çalışan ve 10 yıldır MS hastası olan Neslihan D. ise, "Ortada elle tutulur hiçbir şey yok. Kadın başkan vekili konuyu biliyordu ama ilgilenmedi." diye konuştu.