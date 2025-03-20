Dışişleri Bakanı Fidan'dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj! "YPG silah bırakıp kendisini lağvetmeli"

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Fidan, Türkiye'nin önceliği olan tüm konuların ve endişelerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Yeni yönetimin SDG'yle yaptığı anlaşma bağlamında, örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık. Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK'ya dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük." diye konuştu.

"Mevcut yapısı itibarıyla YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz." şeklinde konuşan Fidan, örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağı ve takvimin nasıl olacağı gibi konuların Şam'da ele alındığını hatırlattı.

Fidan, "Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik. Bunun sağlanması için tabii ki bazı hususlar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart." ifadelerini kullanarak, silah, füze üretimi, hava savunma sistemleri gibi kritik yeteneklere sahip olmalarının ise asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bir diğer konunun da YPG'ye dışarıdan katılanlar olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler, bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı."

Fidan, ilerleyen süreçte tüm gelişmelerin yakından takip edileceğini, süreç içerisinde ihtiyatlı olmak ve kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek, sürecin çok yakından takip edileceğini yineledi.

Suriye'de yaşayan Kürtlere, Esed döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerektiğinin, herkese eşit vatandaş muamelesi yapılmasının elzem olduğunun altını çizen Fidan, Suriye yönetiminin de bu konuda oldukça hassas olduğunu aktardı.

Bakan Fidan, üzerinde çalıştıkları diğer konunun da "yerinden edilen Suriyelilerin yurduna dönmeleri meselesi" olduğunu söyleyerek, "güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağına" işaret etti.

Türkiye'nin, Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü her platformda dile getirdiğine değinen Fidan, "İçerideki silahlı grupların kendilerini feshedip merkezi hükümete bağlanmaları, ülkedeki birlik ve beraberlik havasını olumlu etkileyecektir. Aynı şekilde, YPG ile merkezi hükümetin vardığı mutabakat neticesinde, YPG'nin bütün varlığını ve otoritesini merkezi hükümete devretmesi yönünde atılacak adımlar somutlaştıkça, Suriye içerisindeki birlik ve bütünlüğün sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'NİN, SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Fidan, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının devam etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında olmadığının görüldüğünü, PKK'nın Suriye'deki varlığının DEAŞ cezaevleri üzerinden meşrulaştırmaya çalışıldığını belirtti.

Bu konuyla ilgili önlemler alındığına, bölge ülkelerinin DEAŞ ile mücadele etmesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, bu yönde çaba sarf edildiğini, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye ile Amman'da düzenlenen toplantıda bu yönde somut kararlar alındığını anımsattı.

Fidan, "Bir yandan da Amerikan ordusunun Suriye'deki varlığının bir maliyeti olması söz konusu. Amerikan kamuoyunda ABD ordusunun Suriye'deki varlığının devam ettirilmesinin yararı sorgulanır hale geldi. Önceden Suriye'de İran, Rusya ve Esed rejimi faktörleri vardı. Ancak şu anda konjonktür değişti. ABD askerlerinin varlığının devamı konusunda Başkan Trump'ın ikna olması gerekiyor. Amerika ordusunu çekerse, bu onlar için daha az maliyetli olacaktır." diye konuştu.

DEAŞ KAYNAKLI TEHDİTLERİ BERTARAF ETMEDE BÖLGE ÜLKELERİ ORTAK HAREKET EDECEK

Bakan Fidan, DEAŞ'a karşı bölgesel mücadele konusunda, "Kendi meselelerimizi kendimiz çözmeliyiz." vurgusunu yaparak, Ürdün'de beş ülkenin bir araya geldiğini, ortak operasyon ve istihbarat amaçlı bir merkez kurulacağını hatırlattı.

Bunun için teknik ekiplerin çalıştığını kaydeden Fidan, şunları aktardı: "Bizim çalışmamız bitmek üzere. Sonrasında diğer ülke heyetleri ile bir araya gelerek ortak bir mekanizma kuracağız. Her ülke elindeki istihbarat bilgilerini paylaşarak, DEAŞ'tan kaynaklanan tehditleri bertaraf etme konusunda ortak hareket edecek. Benim Türkiye olarak belli bir askeri kabiliyetim var. Ürdün'ün var, Irak'ın var… Gerektiğinde DEAŞ'a karşı bu kabiliyetler devreye girecek. Operasyon yapılacak. Bilgi paylaşılacak."

Fidan, Türkiye'nin ortak çalışma yürüttüğü ülkelerin Suriye ile sınırı olduğunun ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için bu türden çalışmaların oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

EL-HOL KAMPI

El-Hol Kampı'nın çok çalışılan, "çözüme en yakın konulardan birisi" olduğuna dikkati çeken Fidan, 40 bin civarında nüfusun olduğunu hatırlattı.

Fidan, gerek Iraklıların gerekse Suriyelilerin kendi vatandaşlarını almak için güçlü bir irade ortaya koyduğuna belirterek, kampın kontrolü PKK/YPG'deyken kamptan çıkışların yavaş olduğunu söyledi.

Bakan Fidan,"Ancak artık Iraklılar da Suriyeliler de vatandaşlarını alabilirler. Ancak cezaevinde kalanların başka bir formülle çözülmesi gerek. Onların cezaevinde kalması gerekiyor. O hususta çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu olduğunu" bildirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu zaten. Görüşmede sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentileri ile savunma sanayii işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı. Ukrayna'daki barışın önemini bir kez daha tekrar etti. Sayın Trump'ın yaklaşımı da oldukça pozitif oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber, iki ülke arasındaki sorunları çözmek istiyor. Biz de muhataplarımız ile bunun için çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyaretine de değinen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın olası ziyaretinden önce biz Dışişleri Bakanları düzeyinde bir çalışma yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD ziyaretine olumlu yaklaşıyor. Ancak, şu anda net bir tarih telaffuzunda bulunmadık." ifadelerini kullandı.

Fidan, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'na (CAATSA) yönelik, Biden yönetimiyle yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "Yeni yönetim ile de bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Tabii burada konuşulması gereken teknik konular var. Bu yaptırımların kaldırılması hususunda Amerikalıların bir istisna yapma yetkisi var mı? Kendi iç hukuk sistemleri bu yönde bir karar alabilecek mi? Bu konuları ayrıntılı bir şekilde görüşeceğiz." dedi.

"SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İsrail'in yaklaşık elli yıldan beri Suriye'nin güneyini işgal altında tuttuğuna dikkati çeken Fidan, "Günümüzde de bunu genişletmeye çalışıyor. Ezidiler, Dürzüleri gündeme getirerek, çeşitli bahaneler öne sürerek silahsız bir bölge ilan etme arayışı var. " diye konuştu.

Fidan, oluşturulan platformlarda bu konunun gündeme getirilmesi ve kesin bir dille reddedilmesinin önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Amman'daki beşli platformda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) platformunda, Arap Ligi platformunda, her platformda bu İsrail yayılmacılığı reddediliyor. İsrail'in Suriye'deki topraklardan önümüzdeki dönemde nasıl çıkartılacağı meselesi, Suriye hükümetinin üzerinde durup, uluslararası toplumla beraber yönetmesi gereken bir konu."

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'ye son dönemdeki saldırılarına ilişkin, "'Netanyahu'nun zihninde ateşkesi bozma düşüncesi olduğunu biliyoruz.' diye uzun zamandır söylüyoruz. Bütün emareler bunu gösteriyordu. 500 insanı şehit ederek ateşkesi resmen bozdu ve bombalamaya devam edecek gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Fidan, Gazze'de son yaşananlarla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de 23 Mart'ta bir toplantı yapılacağını aktararak, "İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantıda İİT toplantısında kabul edilen Gazze planının hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları ele alacağız. Soykırımı durdurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin daha büyük kırılmaları beraberinde getireceğini düşündüğünü söyleyen Fidan, "(İsrail) Orada mevzi bir başarı elde ediyor gibi gözükebilirler yüz binlerce insanı katlederek, ama başka türden risklerin kapısı çok ciddi açılıyor. Yani daha farklı bölgesel kırılmalar, çatışmalar riski de ortaya çıkıyor." dedi.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS TOPLANTISI

Fidan, 17-18 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısına ilişkin, "BM Genel Sekreteri gerçekten bizim takdir ettiğimiz, nitelikli bir lider. Uluslararası sistemin bir noktaya kadar vicdanını da yansıtan bir makam. Kıbrıs meselesiyle ilgili bu gayriresmi toplantı teklifini, yapıcı tutumumuzu göstermek adına Cumhurbaşkanımız kabul etti." diye konuştu.

Guterres'in Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilci olarak atadığını hatırlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Kolombiya eski Dışişleri Bakanı geldi baktı, altı ay süreyle bütün taraflarla konuştu ve bir rapor hazırladı. Bu rapor da kayda geçti, dedi ki 'İki taraf arasında ortak zemin yok.' Şimdi bu ne demek? Bizim yıllardır savunduğumuz bir konu var. Adada iki toplumun kendi başına, kendi kurumlarıyla ayrı ayrı yaşıyor olması gibi bir gerçeklik var. Bunlardan birinin devlet olarak tanınıp her türlü imkana erişmesi, diğerinin tanınmaması adadaki adaletsizliğin temel sebebidir. Bu adaletsizliğin mutlaka giderilmesi lazım. Biz geçmişte uluslararası sistemin hakemliğine güvenerek hazırlanmış BM çözüm taslaklarına tamam dedik ama Rumlar buna yanaşmadılar. Bugün artık sahada başka bir durum var. Bu durum, siyasi çözüm arayışlarına yansımak zorunda."