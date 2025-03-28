Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğlu, 7 Nisan tarihine kadar B2 ve D2 belgeli araçların da seferlerde kullanılabileceğini söyledi. (A Haber arşiv)

B2 VE D2 ARAÇLAR EK SEFERLERDE KULLANILABİLECEK

Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.