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Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 10:55
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Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda yolcu yoğunluğu nedeniyle otobüs firmalarına ek sefer imkanı tanındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın 7 Nisan 2025'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram yoğunluğu nedeniyle firmalara ek sefer imkanı tanındığını bildirdi. (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram yoğunluğu nedeniyle firmalara ek sefer imkanı tanındığını bildirdi. (A Haber arşiv)

"BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık." dedi.

Bakan Uraloğlu, 7 Nisan tarihine kadar B2 ve D2 belgeli araçların da seferlerde kullanılabileceğini söyledi. (A Haber arşiv)Bakan Uraloğlu, 7 Nisan tarihine kadar B2 ve D2 belgeli araçların da seferlerde kullanılabileceğini söyledi. (A Haber arşiv)

B2 VE D2 ARAÇLAR EK SEFERLERDE KULLANILABİLECEK
Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca bayram döneminde yapılacak denetimlerle ilgili de uyarılarda bulundu. (A Haber arşiv)Uraloğlu ayrıca bayram döneminde yapılacak denetimlerle ilgili de uyarılarda bulundu. (A Haber arşiv)

"DENETİM SİSTEMİ DEVREDE OLACAK"
Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak." açıklamasında bulundu.

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Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu Otobüs firmalarına ek sefer imkanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
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