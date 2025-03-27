CHP PM’den olağanüstü kurultaya onay!
CHP lideri Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. Ayrıca tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.
Toplantıda, CHP lideri Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.
Ayrıca tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.
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